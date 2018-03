ATE se declaró en estado de alerta y en la semana realizarán gestiones antitarifazos

ATE Corrientes realizó este viernes una asamblea general con trabajadores de los estados nacional, provincial y municipal. Allí se declararon en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Los motivos, una mayor participación de los trabajadores para definir salarios y el incremento de las tarifas, que en algunos casos rozan el 50 por ciento.

La asamblea estuvo dirigida a trabajadores y a usuarios, ya que la intención es avanzar con gestiones para buscar retrotraer aumentos en los servicios básicos como electricidad, agua, gas y transporte. En este escenario, representantes gremiales iniciarán esta mañana un recorrido por las oficinas de defensa al consumidor para solicitar audiencia y gestiones en contra de los tarifazos.

Entre ellos tienen previstos en su itinerario, la Defensoría del Pueblo de Corrientes, la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes y la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes.

“Hay dos cuestiones en debate que preocupan. Uno es el tema de los salarios, de recomposición salarial que no está relacionada con la inflación. Otro son los servicios que siguen aumentando a un ritmo preocupante, que no está relacionado con los ingresos que tenemos los trabajadores.

Algunos servicios aumentaron un 50 por ciento y el aumento salarial que otorga el gobierno no supera el 15 o el 20 por ciento”, expresó a El Litoral el referente de ATE Corrientes, Walter Zamudio.

El gremialista, además, explicó que la intención es generar espacios de debate, motivo por el cual convocan a todos los sectores. La próxima reunión será hoy a las 19 en la sede sindical.

Informó que también se acercarán a los vecinos, recorriendo los barrios, para avanzar con esta temática que afecta el bolsillo de los trabajadores de la provincia y de la ciudad.

Sobre el recorrido por oficinas, Zamudio explicó que las instituciones están al servicio de la comunidad. Por eso van a solicitar que requieran explicaciones y la necesidad de frenar estos aumentos.

A su vez, luego del fin de semana largo de Semana Santa realizarán un plenario general entre trabajadores, usuarios, y demás representantes de sectores civiles y políticos. “Vamos a convocar a las representaciones de la política legislativa, a concejales que tienen una enorme responsabilidad en esto para que se preocupen y ocupen de la situación”, manifestó Zamudio.

Por otra parte, el representante sindical manifestó su disconformidad con el aumento que se otorgaron los funcionarios del Ejecutivo Municipal. “No pueden pretender después dar un incremento del 15 o el 20 por ciento a los trabajadores”, dijo.