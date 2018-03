Boca Unidos volvió a perder de local y complica su permanencia

Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

Boca Unidos volvió a dejar tres puntos en el camino en condición de local. Así como hace dos semanas ante Aldosivi, el que esta vez pisó fuerte en el campo de juego del barrio 17 de Agosto fue Mitre de Santiago del Estero, que lo venció por 2 a 1.

El partido, correspondiente a la vigésima fecha del torneo de la Primera B Nacional, fue dominado en su mayor parte por el conjunto santiagueño, que superó táctica y futbolísticamente al local, donde no alcanzó con la actitud que puso después de encontrarse abajo 0-2.

En el primer tiempo hubo un solo equipo: Mitre, que trató bien la pelota, tuvo volumen de juego, mostrándose atildado, y con una buena asociación entre Daniel Gonzalez, Martín Pérez Guedes y el goleador de la noche, Joaquín Quinteros. Los tres hicieron estragos en la endeble defensa correntina, que tuvo muchos desaciertos y desconcentraciones que le costaron el partido.

Enfrente, Boca Unidos no pudo hacer pie. No jugó bien colectivamente y sólo esbozó arrestos individuales. Con Germán Herrera peleado con la pelota y los extremos bien tomados por sus marcadores, Vegetti tuvo pocas oportunidades de que el balón cayera por sus dominios.

Además, cada vez que algún centro merodeaba el área visitante, tanto el ex Boca Unidos, Matías Moisés, como Oscar Piris se encargaron de alejar cualquier peligro.

Desde el vamos, Mitre avisó que no vino a defenderse a Corrientes. Quinteros lo tuvo a mal traer a Ricardone, iniciándose por su sector casi siempre los ataques visitantes.

El elenco dirigido por Arnaldo Saille era el dueño de la pelota, por eso no extrañó que se ponga arriba en el resultado. Pérez Guedes atacó con pelota dominada, y tocó para González, quien con sutileza se la dejó en los pies de Quinteros, que le ganó las espaldas a los centrales, y definió con maestría, contra un palo ante el achique de Navarro.

Boca Unidos llegó, por primera vez, con peligro luego de un rebote que le quedó a Rodríguez Rojas, quien remató desde afuera del área apenas ancho, antes de que se fueran a los vestuarios.

El Aurirrojo salió a “quemar las naves” en el complemento, buscando el empate, aunque dejaron espacios por donde se filtraron más de una vez los veloces delanteros visitantes. Había que ir igual, y eso le costó el segundo gol de la visita.

Tras un largo rechazo de Matías Moisés, el balón fue a poder de Fergonzi, que dejó atrás a Charles en gran maniobra, para rematar cruzado. Navarro alcanzó a tapar el disparo, me dio un rebote largo, que Quinteros aprovechó para poner una nueva conquista.

Al minuto, González desperdició al tercero, al rematar apurado y desviado, desde inmejorable ubicación en el área.

Carlos Mayor movió el banco, haciendo ingresar al “Malevo” Ferreyra (Rodríguez Rojas) y luego a Ramiro Maldonado (Herrera), buscando más juego asociado y potencia en ataque. En tanto que Sialle sacó a dos de los mejores: Pérez Guedes y Quinteros, perdiendo la visita peso ofensivo.

De tanto ir, el local tuvo su premio. Pasada la media hora, un córner ejecutado por Ferreyra fue desviado en el primer palo por Charles que, de cabeza, puso el descuento. Mitre se limitó a defender y casi lo pagó caro. Vegetti estuvo cerca con un “bombazo” que pasó muy cerca del ángulo de Mastrolía. Fue la última chance clara del local, ya que luego los santiagueños hicieron correr los minutos para llevarse su primera victoria de visitante en el torneo.

El equipo correntino tuvo una “noche negra” para sus aspiraciones de no descender y ahora su situación está muy comprometida.