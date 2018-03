El 3 de abril se iniciarán alegatos por el femicidio de María Beatriz de los Santos

El juicio por el asesinato de María Beatriz de los Santos de 47 años, quien murió al ser prendida fuego por su pareja, llega a su instancia final. Culminó la ronda de testimonios y el 3 de abril se llevarán a cabo los alegatos en el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes. Ese mismo día podría conocerse la sentencia.

El acusado es Juan Carlos Galarza, un chofer de colectivo a quien se le imputa el delito de homicidio calificado, agravado por el vínculo y violencia de género, quien podría ser condenado a prisión perpetua.

Cabe recordar que el fatal episodio se produjo el domingo 23 de octubre de 2016 en una casa situada en el barrio Doctor Montaña, en el sector de las 24 Viviendas.

La mujer, quien era empleada de la ex vice intendenta Any Pereyra, llegó a su casa y encontró a Galarza en estado de ebriedad, bebiendo wisky y escuchando música.

Se produjo una fuerte discusión entre ambos, en la cual estuvo presente su hijo menor.

Minutos después la mujer se encerró en su dormitorio y el chico también fue a su habitación. De repente se escucharon gritos y volvió a su madre envuelta en llamas.

De acuerdo a la investigación, Galarza roció medio litro de alcohol en el cuerpo a su pareja y la prendió fuego.

El chico intentó ayudar a de los Santos intentanto apagar el fuego. Finalmente, con un balde de arena lograron extinguirlas las llamas. La mujer quedó completamente desnuda. Los vecinos alertados por la situación se acercaron al lugar y en un vehículo particular la trasladaron al Hospital Vidal.

La mujer sufrió quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo y quedó internada en estado crítico.

El fiscal en turno ordenó la detención de Galarza, luego de que se realizaran pericias a los celulares de él y de la víctima. Fue alojado en la Comisaría Primera y con el tiempo trasladado a la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano.

Tras una semana de estar internada en el hospital Vidal, la mujer fue llevada a Córdoba en el avión sanitario de la Provincia. Quedó internada en el Instituto del Quemado con heridas de gravedad en el rostro y el tórax, cuello y miembros superiores. Además de tener muy comprometida las vías respiratorias.

El 30 de octubre, la mujer sufrió una descompensación y falleció.

Su entorno familiar al igual que su hijo, manifestaron a la Justicia que Galarza solía maltratarla y golpearla. Sin embargo, nunca se había realizado denuncia alguna en la comisaría.