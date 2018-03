Estudiantes de Vías Navegables esperan respuestas sobre la refacción de su escuela

En medio de la incertidumbre por el futuro de la refacción de su edificio, los estudiantes de la Escuela Técnica “Construcciones Portuarias y Vías Navegables” manifestaron estar cómodos en el Colegio N° 808, aunque el inconveniente pasa por tener que trasladarse hasta el predio costero para realizar las prácticas. Aseguraron que las aclaraciones que brindaron desde el Gobierno no llegan a convencerlos del todo, y puntualizaron en la pérdida de la matrícula a raíz del movimiento.

Pasaron ya casi siete meses del traslado de la comunidad educativa de la Escuela Vías Navegables, quienes desde agosto están dando clases teóricas en el Colegio N° 808, debido a que su edificio propio ubicado en el puerto correntino iba a ser refaccionado. El problema es que, pese a que el cartel de obra está aún en pie, las labores jamás iniciaron. Desde la Municipalidad habían explicado que no otorgaron el permiso porque el inmueble se ubica dentro del casco histórico, y además de esto, existe el proyecto de crear en el lugar un “Puerto Madero Correntino”.

La falta de información oficial sobre el tema generó incertidumbre entre estudiantes, docentes, directivos y tutores, por lo que decidieron realizar varias colectas de firmas, con marchas incluidas, para tener respuestas. Las explicaciones del caso llegaron a la institución desde los medios de comunicación, pero no así de manera formal.

En este contexto, El Litoral dialogó con alumnos y alumnas del colegio, de manera de conocer en qué situación se encuentran dando clases. En líneas generales, los jóvenes señalaron que se encuentran “cómodos” en los espacios otorgados por el Colegio N° 808, ubicado en el barrio Aldana, salvo por el hecho de tener que trasladarse hasta el predio costero para realizar las prácticas, ya que el taller sigue funcionando allí.

“En el Colegio 808 por ahora estamos bien, lo que sí es que nos queda muy lejos; algunos se bajan del colectivo acá en el puerto, y tienen que caminar o tomar otro colectivo”, comentó uno de los estudiantes, mientras que otro acotó que “en el lugar nuevo por lo menos tenemos salones más grandes y no estamos todos apretados”.

Asimismo, una de las alumnas que estaba el sábado pasado en el stand para recolectar firmas, puntualizó en la dificultad de tener que trasladarse desde el barrio Aldana hasta la costa para hacer las prácticas en el taller. “La práctica disminuyó mucho”, aseveró, mientras uno de sus compañeros agregó que “nos vamos adaptando”.

Convencimiento

Varios funcionarios aseguraron en las últimas semanas, de manera mediática, que la Escuela Vías Navegables será reconstruida, y que no será trasladada a otro lugar. Los jóvenes consultados remarcaron que estas explicaciones “nos dejan tranquilos, pero hasta ahí nomás”, ya que “muchas veces nos dijeron una cosa y después terminaron saliendo con otra”.

“Vamos a seguir luchando para que hagan la escuela cuanto más pronto mejor, ya estamos un poquito más tranquilos porque tenemos una confirmación de que la van a hacer. Va a tomar tiempo, seguro, pero cuanto más pronto mejor”, añadió otro alumno.

Por otro lado, los estudiantes también hicieron hincapié en que el traslado al barrio Aldana derivó en la disminución de la matrícula escolar. “En el primer año se anotaron menos de los que deberían ser. No se vendieron las 100 carpetas, y de hecho mi primo se cambió por esta circunstancia”, señaló una alumna.