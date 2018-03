Fieles elevaron carteles de “Vale toda vida” y algunos opinaron sobre aborto legal

El Domingo de Ramos este año tuvo un matiz diferente porque los actos tuvieron una participación activa de los fieles católicos, quienes más allá de llevar tradicionales ramilletes de olivo para recibir la bendición, algunos elevaron carteles que anunciaban: “Vale toda vida”.

Esa frase se replicó en diferentes rincones de la ciudad, en principio, en conmemoración al Día Del Niño por Nacer, que este año coincidió con el Domingo de Ramos. Además se dio en un contexto en el que avanza el posible tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En este marco, tras la bendición de los ramos, El Litoral consultó a los fieles acerca de la campaña de “Vale toda vida” y por consiguiente su postura en relación al “Aborto legal”.

En líneas generales, la gran mayoría expresó una completa adhesión a la idea de defender la vida del recién nacido desde su concepción; mientras que sólo algunas personas manifestaron la necesidad de protección integral de las mujeres y por ende no descartaron la importancia del debate sobre el aborto.

Así por ejemplo, en uno de los costados de la Iglesia Catedral, Cecilia expresó: “Apoyamos la vida desde la concepción, por supuesto. No entiendo el debate, para mí no hay nada en discusión. Es simple, no se puede decidir por un niño que está por nacer”.

En tanto que Rita, mientras sostenía un cartel a favor de la vida, comentó: “Preparamos el anuncio ayer en la parroquia porque, como cristianas, estamos absolutamente en contra del debate sobre el aborto legal. La vida es una luz que se enciende desde el primer latido”.

Proyecto

En medio del sondeo, la mayoría de los consultados coincidió en que no leyeron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “No estoy interesada en examinarlo, respeto cuando alguien me habla del tema y están a favor, pero yo no estoy de acuerdo en ningún punto (ni siquiera ante casos de violación). Rezo para que los que piensan en el aborto legal, puedan entender en sus corazones el verdadero respeto a la vida”, respondió Aidé ante la consulta.

Entre la gran mayoría, dos jóvenes indicaron conocer las letras del proyecto, se proclamaron a favor de la vida e incluso no descartaron la necesidad de un debate público sobre la temática. “El aborto es un tema muy delicado, creo que depende mucho de la situación de cada mujer. Leí el proyecto, pero creo que hace falta más tratamiento del mismo, por ejemplo agregar algunos puntos y especificaciones sobre las mujeres que sufren violencia”, detalló Bianca. Mientras que en otro costado del templo, Lucas indicó: “Creo que debemos cuidar la vida de los que no tienen voz en todos los aspectos, tanto los niños como las mujeres”.

Marcha

Como una expresión en defensa a la vida por nacer, distintas organizaciones de la sociedad civil y grupos interreligiosos se unieron para marchar a favor de la vida. Se realizará el 7 de abril desde las 16.30 en diferentes puntos de concentración: San Lorenzo y Av. Juan Torres de Vera; parque Cambá cuá, plaza Libertad, y plaza de la Cruz. Desde allí se dirigirán hacia la plaza 25 de Mayo donde será el punto de concentración principal.