Mandiyú jugó su peor partido y el descenso se hizo realidad

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

Formosa

Enviado especial

En Formosa, las ilusiones de Deportivo Mandiyú se estrellaron ayer de frente contra una pared de goles de Sportivo Patria, que lo derrotó por 5 a 1, en un juego donde sólo hubo vencidos: tanto el conjunto correntino como el formoseño no pudieron evitar perder la categoría y despedirse del Torneo Federal A.

El partido correspondió a la décima y última fecha de la zona D fase de Reválida del certamen. Cristian Campozano, por triplicado, y Alfredo Iker, marcaron para Patria, Diego Romero anotó la provisoria igualdad de Mandiyú.

Desde un primer momento al Albo le costó asumir el protagonismo de un partido en el que estaba obligado a ganar (además de esperar que Gimnasia de Concepción del Uruguay, San Lorenzo de Alem y Unión de Villa Krause, o al menos dos de estos, dejen puntos en el camino). Finalmente, nada de esto sucedió, y todos sus rivales triunfaron. Pero los dirigidos por Pablo Suárez no llegaron a cumplir con su parte de la misión, como sí había sucedido en los partidos previos frente a Guaraní en Posadas y Juventud Antoniana en Corrientes.

El Albo se topó con un necesitado Patria, con un escenario aún más complicado que el propio, pero que en pocos minutos se apoderó de la mitad de cancha y empezó a insinuar en el área correntina. El local amagó con romper el cero con un disparo cruzado de Hugo Troche, quien se valió de un error de cálculo del defensor central Juan Martínez, y también con un tiro alto de Claudio Santacruz.

En uno de esos avances Troche pisó el área rival, Álvaro Pavón salió al cruce y se interpuso en su camino, el árbitro observó el choque de cuerpos y pitó penal. Desde los doce pasos Campozano comenzó a erigirse en la pesadilla de la tarde para la visita, estampando el 1 a 0.

Más obligado que desde el mismo inicio, Mandiyú ofreció una respuesta casi inmediata cuando a Gonzalo Ramírez lo derribaron en el área de enfrente y de penal Romero decretó el 1 a 1.

Con Romero como estandarte, el visitante parecía dispuesto a equilibrar el trámite, aunque al enganche y a Raúl Acosta les costaba encontrar compañeros para asociarse. Pavón se mostraba más dedicado a tratar de frenar al rival y por las bandas, Ramírez y Nicolás Monje parecían tener acceso vedado a la zona caliente de definición.

Para colmo, Romero sintió un pinchazo y debió dejar su lugar (ingresó Julio Sena) minutos antes del entretiempo.

Mandiyú arrancó el segundo tiempo sin su as de espadas y en la primera jugada que Patria tuvo, lo derribó con un impacto de cabeza de Alfredo Iker, quien se anticipó en el área correntina y peinó un centro que había enviado Troche. El formoseño lo madrugó en esa pelota parada y ya no hubo reacción del equipo dirigido por Pablo Suárez.

El Albo, que no había podido construir desde el juego, tampoco logró resistir en su estructura defensiva, que se desvaneció por completo. Campozano se mostró dominante una y otra vez, y llegó a convertir dos de las numerosas ocasiones que dispuso, y cuando parecía que el cierre no podía ser peor, el defensor Juan Pablo Rodríguez, en su intento por despejar un remate formoseño, terminó estampando el 5 a 1 final.

El descenso era una posibilidad, dado el lastre que arrastraba el equipo. Pero se terminó consumando con un rostro desfigurado, al cabo de una goleada que no le hizo honor a lo combativo que se había mostrado el Albo durante toda la fase de Reválida.