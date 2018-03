Pablo Suárez, la cara y ceca de este difícil momento del Albo

Al entrenador Pablo Suárez le tocó vivir en dos temporadas consecutivas la cara y ceca de la moneda del fútbol, las mieles del éxito y la amargura de la derrota. En 2016 coronó el ascenso de Deportivo Mandiyú al Torneo Federal A, categoría de la que el Albo se despidió ayer tras un categórico 5 a 1 en contra en la casa de Sportivo Patria de Formosa.

“Duele muchísimo perder e irse así”, confesó el director técnico en una silenciosa retirada del plantel Algodonero del estadio Antonio Romero formoseño. “Hablamos en el entretiempo de darlo vuelta al resultado, así como lo hicimos en Guaraní, pero las pelotas paradas nos lastimaron mucho y una vez que nos hicieron un gol más nos desinflamos”, relató refiriéndose a los cuatro goles que recibieron en el segundo tiempo del partido de ayer.

“El equipo se desordenó totalmente y después del 2 a 1 ya el partido se nos fue del todo”, agregó.

Las chances de salvación de Mandiyú dependían de un triunfo propio y de otros resultados que lo favorezcan. Ni uno ni lo otro ocurrió ayer, pese a la ilusión con que llegaron a esta última fecha de la Reválida. “Tuvimos una buena preparación para este partido, pero fuimos superados y mucho más después del segundo gol, nos llegaron por todos lados”, confesó el “Flaco”.

Al ser consultado por la elección del sistema (4-4-2) para afrontar la recta final de la temporada, y en particular el duelo de ayer, expresó que “en cada uno de estos últimos partidos sabíamos que para nosotros eran finales, pero yo tengo que garantizar primero que no me lastimen en mi arco para tratar de buscar el arco contrario, como lo veníamos haciendo hasta acá en la Reválida, pero hoy nos hicieron todos los goles juntos”. Ayer en un sólo juego el Albo recibió la misma cifra de goles que en las anteriores nueve presentaciones de la fase.

Para el DT durante el mal partido de ayer un punto de inflexión negativo fue la salida por lesión del enganche Diego Romero (autor del transitorio 1 a 1 y de cinco goles en este 2018). Al respecto, destacó que “tenemos al jugador diferente, que es él, y se cayó un poco el equipo con el tema del juego cuando Diego tuvo que salir por lesión”.

Haciendo un repaso más global del certamen y la fallida experiencia de Mandiyú, sostuvo que “nosotros sabemos cómo arrancamos este torneo, que era muy difícil, que económicamente éramos uno de los últimos equipos. Pero cada torneo es diferente, si en el Federal B nos alcanzó y ascendimos, no siempre va a ser así, y en este torneo no pudimos mantener la categoría”.

Finalizada la temporada, de cara a su futuro, resaltó: “Voy a replantearme a ver qué hago, siempre voy a estar ligado al fútbol, porque es lo que me gusta y lo que aprendí durante quince años de profesional. Pero acá en el fútbol se sabe que en las buenas son todos buenos y cuando es la mala es difícil, hay que poner el pecho y seguir adelante, y es lo que ahora toca”.

“Voy a hablar con el presidente y si tengo que colaborar de afuera no tengo problemas”, expresó para terminar.