PL: tres listas competirán por la conducción de la centenaria fuerza

Se confirmó ayer que fueron tres las listas que se presentaron para competir por la presidencia del Partido Liberal, en las elecciones internas del 13 de mayo. Ana Pereyra, Ricardo “Caito” Leconte y Marcelo Fratini son los tres postulantes.

La grilla de “Por Siempre Liberales” nomina a Ricardo “Caito” Leconte y a Marcelo Nocetti, intendente de Carolina.

También por esa grilla, en Goya, será candidata Leonor Díaz Colodrero.

Por el espacio de la diputada Ana Pereyra, también será candidato el ex ministro Eduardo Hardoy quien competirá por el Comité Capital y Tito Cheme como primer postulante a convencional.

En los comicios de mayo se elegirán los siguientes cargos: Comité Ejecutivo: 35 miembros titulares y 11 suplentes. Jurado de Honor y Disciplina: 5 miembros titulares y suplentes. Comités departamentales y de distrito: la totalidad de los miembros titulares y suplentes de cada comité.

La actual conducción partidaria liderada por Julián Miranda Gallino manda desde 2014, cuando se impuso en las elecciones.

En aquella oportunidad, hubo más de 71 mil afiliados habilitados para sufragar en 16 municipios.

Las listas que se presentaron debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.012 y sus decretos reglamentarios.

Las listas de precandidatos a miembros de Comité Departamental, de Distrito y Convencionales, debían estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por ciento (2%) del total de los inscriptos en el padrón partidario del municipio.

Las grillas de precandidatos a Miembros del Comité Ejecutivo y Jurado de Honor y Disciplina debían estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por ciento del total de los inscriptos en el padrón partidario, domiciliados en al menos siete municipios.

Los avales debían ser presentados en los modelos de planillas que establezca la Junta Electoral partidaria.

Las firmas de los formularios de avales, debían ser certificadas por Escribano Público, Juez de Paz o Policía de la Provincia de Corrientes, conforme a la normativa vigente. Ningún afiliado podía avalar más de una lista.

Durante la primera semana de abril las listas deberán presentar sus modelos de boletas que deberán ser oficializados por la Junta Electoral. En las próximas horas las grillas serían oficializadas.