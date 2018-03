Semana Santa, sin actividad legislativa

Esta semana no habrá actividad en las bancas legislativas. La festividad católica de Semana Santa recorta los días hábiles y diputados, senadores y concejales no sesionarán.

Semana Santa se inició ayer con el “Domingo de Ramos” y continuará hasta el “Domingo de Gloria”, los días hábiles se extenderán hasta el jueves.

El Litoral pudo confirmar que Diputados no sesionará, lo mismo sucedería en el Senado y el Concejo.

Si bien en la Cámara baja no hay proyectos de tratamiento urgente, distinta es la situación en el Senado que tiene en agenda la reforma del Código Procesal Penal y la Ley provincial de Educación.

Diputados no sesionó la semana pasada por falta de quórum y en la sesión anterior aprobó la ley de adhesión a los Contratados de Participación Pública-Privada, que el oficialismo había reformado en el Senado en plenas sesiones extraordinarias.

La Cámara alta definió la semana pasada la conformación de su mesa directiva y eligió al peronista Roberto Miño como vicepresidente segundo.

La situación fue al menos llamativa, ya que Miño había renunciado horas antes al bloque del PJ.

Fue en la segunda sesión ordinaria, el Senado completó la nómina de autoridades que conforman la mesa directiva y las comisiones permanentes.

La oposición eligió a Nancy Sand como vicepresidenta segunda y a Carolina Martínez Llano como vocal.

Antes de que el oficialismo imponga sus números, los peronistas se dedicaron a protestar. Molestos por la nominación de Miño, alegaron que el senador ya no pertenecía al bloque justicialista y por lo tanto no podía ocupar ese lugar. Ello debido a que, por acuerdo político, la vicepresidencia segunda le correspondía al peronismo.

El oficialismo hizo caso omiso y alegó que “desconocía los problemas internos”.

La votación fue una paliza: 9 votos contra 5. Ante lo sucedido, Carolina Martínez Llano se negó a ocupar la vocalía. El oficialismo propuso entonces a Rubén Suárez.

Con esta jugada, el oficialismo casi se aseguró los dos tercios y ya no depende de Nora Nazar, pues ahora tiene un nuevo aliado: Miño.

Roberto Miño fue electo vicepresidente segundo y se le tomó el pertinente juramento de ley. En tanto, la vocalía restante fue integrada por el senador Rubén Suárez y el Partido Justicialista nominó a los integrantes de su bloque que completan la conformación de las comisiones permanentes