Taragüy cometió errores que le costaron una nueva derrota

Una nueva derrota, la tercera consecutiva, sufrió ayer Taragüy, que en su cancha fue derrotado 29 a 21 por Santa Fe RC. El partido correspondió a la fecha tres de la zona 2 del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El Cuervo cometió errores de juego y tácticos que su rival santafesino supo explotar al máximo a través de sus delanteros para quedarse con el triunfo en Corrientes.

Los dirigidos por Miguel Castelli lucharon en la primera mitad contra sus propias limitaciones, además del fuerte viento que benefició a la visita.

Todo parecía indicar que se iban a retirar a los vestuarios sin que se abra el marcador, pero en tiempo de descuento, primero Garrote, y enseguida Gorla, vulneraron el ingoal correntino, para que Santa Fe se vaya al descanso con una diferencia impensada de 12-0.

Para colmo, en la primera acción ofensiva del complemento, la visita volvió a golpear a través de un try penal para estirar distancias.

Taragüy logró finalmente reaccionar, llegando a descontar enseguida a través de un try de Codermatz. La conquista animó al local, que en la mejor acción ofensiva colectiva pudo nuevamente apoyar por intermedio de Aquino para quedar “a tiro”.

Sin embargo, las imprecisiones le volvieron a costar caro al equipo correntino, ya que Santa Fe volvió a hacer gala de su gran efectividad y oportunismo para lastimar con sendos tries apoyados por Gorla y Duranda para ampliar nuevamente diferencias.

Ya sobre el final, el Cuervo logró el descuento a través de una linda jugada de Chiama, aunque ya no hubo tiempo para la heroica.