Transportistas escolares en alerta por autos particulares que ofrecen el servicio

A tres semanas del inicio del ciclo lectivo en la ciudad, los transportistas escolares se muestran preocupados por una situación que se da desde hace tiempo pero que se incrementó este año. Es que, en varios colegios capitalinos detectaron conductores de autos particulares que ofrecen el servicio de traslado de los menores.

En contacto con El Litoral, el referente del sector, Pedro Abas, comentó que “hay muchos vehículos sin habilitación que hacen los recorridos del transporte escolar o que ofrecen zonas en las que hay poca oferta”, expresó preocupado. Si bien la situación asegura que no es nuevo, en algunas instituciones se advierte un importante incremento de este tipo de irregularidades.

Desde el sector de los transportistas detectan varias consecuencias negativas respecto a la implementación de este tipo de servicios.

Por un lado, advierten sobre la falta de habilitación de los autos para ese uso específico, lo que implica que los menores que viajan no están asegurados como corresponde y pueden haber carencias en materia de seguridad y controles mecánicos. Además de esto, les preocupa porque lo consideran una competencia desleal con los que sí cumplen con los requisitos y habilitaciones pertinentes.

El servicio que brindan algunos conductores particulares ganó terreno en el último tiempo, convirtiéndose en una alternativa para muchos tutores que envían a sus hijos a establecimientos que no se encuentran cerca de su domicilio. Tanto es así que hay en algunos colegios avisos sobre el servicio que brindan. “Muchos pegan papeles afuera de las escuelas para promocionar”, señaló Pedro Abas al respecto.

Si bien el precio para que los chicos vayan a la escuela en auto es superior al de los colectivitos, hay tutores que eligen esta alternativa por algunas comodidades que ofrece. En este sentido, Abas comentó que “cobran cerca de $2.000, mientras que el transporte escolar está entre $1.600 y $1.700”. Lo cierto es que los particulares que no cuentan con la habilitación correspondiente brindan el servicio en algunas escuelas en las que escasea la oferta en ese rubro, aunque también se dan en la zona del centro.

Por otra parte, al llevar pocos alumnos, los autos realizan recorridos más acotados, lo que reduce el tiempo de viaje y la antelación con la que deben despertarse y alistarse los chicos para ir a la escuela.

Desde el sector de los transportistas aseguran que es complicado detectar este tipo de irregularidades en la que los conductores brindan un servicio para el cual no están habilitados, aunque reconocen buena predisposición por parte de los inspectores. “Tendría que haber más controles, nos piden a nosotros que denunciemos pero estamos ocupados con nuestro trabajo y no podemos estar todo el tiempo atento a esas situaciones”, comentó Abas a este matutino.

Demanda y precio

Más allá de las complicaciones que los transportistas advierten, aseguran que en el último tiempo hubo un incremento en la demanda del servicio en la ciudad. Si bien no se trata de un crecimiento significativo, son varios los tutores que optan por enviar a los niños en “colectivito”, incluso contando con vehículo propio en algunos casos.

Según indicaron desde el sector, las dificultades viales habituales en el centro capitalino hace desistir a algunos padres de llevarlos ellos mismos en caso de tener la posibilidad de pagar una cuota mensual. Es que, entrar a la zona céntrica, estacionar, bajar al alumno y volver a salir de la zona en horas pico puede demandar bastante tiempo, lo que obstaculiza en ciertas ocasiones las actividades que deben realizar posteriormente.

Respecto del precio, referentes del área comentaron que están trabajando de buena manera, aunque con poco margen en cuanto a la rentabilidad. Aseguran que, si bien la nafta no subió este mes, otros insumos si tuvieron aumentos y eso afecta directamente a la actividad. “En mayo vamos a hacer una nueva evaluación de la cuota y analizaremos si es necesario un ajuste”, adelantó Pedro Abas y agregó: “La idea es que se haga una revisión tarifaria cada dos meses y evaluar la situación”, finalizó.