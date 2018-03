Tras fuerte controversia por la mesa directiva, recién hoy harían la primera reunión ordinaria

“Lamentablemente la controversia innecesaria que se generó sobre quién debe ocupar la vicepresidencia segunda provocó que la sesión preparatoria original se extendiera, ya que hubo varios cuartos intermedios. Por eso, recién el lunes (hoy) se hará la primera sesión ordinaria y estamos ya en la última semana de marzo”, expresó el viceintendente y presidente nato del recinto de Mburucuyá, Luis Difranco.

Tras lo cual expresó que “esperemos que esta convocatoria se pueda realizar con normalidad”, haciendo referencia a lo sucedido en los últimos encuentros en los cuales la oposición no sólo realizó planteos y se retiró del recinto, sino que además realizó denuncias contra Difranco.

“Primero realizaron una denuncia penal en mi contra y luego la ampliaron. Me acusan de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no di lugar a una moción que hicieron ellos para designar a quien ocuparía la vicepresidencia segunda. Pero la verdad es que no cometí ninguna irregularidad, por el contrario, todo lo actuado fue de acuerdo al reglamento interno que fue aprobado el año pasado”, contó el titular de la mesa directiva del recinto. Tras lo cual recordó que, según la mencionada normativa, en la definición de las autoridades del legislativo se debe respetar el cupo femenino.

“Son tres cargos: la presidencia le corresponde al viceintendente y por lo tanto, los ediles sólo definen los dos vicepresidentes. Teniendo en cuenta esto y que el primer lugar fue también para un hombre -Gustavo Aromí- si o sí la vicepresidencia segunda le corresponde a una mujer. Y como sólo hay una en el Concejo, Sonia Ramírez, es ella quien debe cumplir ese rol”, precisó Difranco a El Litoral. Al mismo tiempo, acotó que “la oposición pretende imponer otro hombre. Pero eso significaría que no se cumpliría con el cupo femenino establecido en el reglamento interno”.

Por eso, “estoy tranquilo, no cometí ninguna irregularidad. Y al fiscal de Saladas le remití copia de todas las documentaciones que me solicitó”, aseveró el viceintendente de Mburucuyá. No obstante, señaló que la oposición insiste con sus objeciones a las normas ya que el viernes presentó un proyecto para repudiar actuaciones de la anterior presidenta del recinto con respecto al reglamento interno, tema que sería tratado en la sesión de hoy.

“Considero que tampoco existió alguna anomalía porque esa normativa se aprobó por mayoría y fue inclusive publicada en el Boletín Oficial. Pero especialmente, no tengo conocimiento de que hayan presentado alguna objeción formal”, concluyó.