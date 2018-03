Valdés participó en Santa Fe de un debate regional sobre actualidad portuaria

Este martes, Gustavo Valdés participó de un importante foro sobre sistema fluvial, desarrollado en la Casa de Gobierno de Santa Fe, junto al gobernador anfitrión, Miguel Lifschitz, y su par entrerriano, Gustavo Bordet. Durante la jornada, destacó la importancia de concretar una futura hidrovía para trasladar productos como la madera y el arroz a los grandes centros de consumos para su exportación.

La Jornada de Integración Regional y Transporte Fluvial, se desarrolla en la capital santafesina con la presencia de importantes disertantes a nivel internacional y tiene como propósito entrelazar las experiencias en términos de navegación, legislación, comercio e infraestructuras de las principales vías fluviales navegables del mundo.



Gobernador Gustavo Valdés

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Valdés manifestó, inicialmente que “para mí es un gusto estar acá, soy un amante del Río Paraná, no puedo concebir una ciudad sin un río”.

Seguidamente, el mandatario provincial consideró que “cuando veo que decimos que tenemos que reactivar la flota mercante y la hidrovía Paraná-Paraguay, yo no coincido; ya que creo que está muy activa, cuando uno se sienta a comer en la Costanera de Corrientes y puede contar un domingo hasta 14 convoys armados, otras veces 7 o 9 pero les aseguro que pasan por lo menos 20 por día, eso quiere decir que están activados”. ”Si nosotros queremos competir con la flota del Paraguay tenemos que tener las mismas condiciones, de otra manera no podremos hacerlo”, remarcó el mismo.

Continuando, el Valdés sostuvo que “tiene que haber un aprovechamiento en conjunto, tenemos que desburocratizar, tenemos que hacer normas claras y ágiles”. “Cuando me invitan a este tipo de jornadas, me quedan dos caminos: o no venir por no tener la fe de que podamos hacer algo juntos y que vamos a seguir con este derrotero con nuestro sistema fluvial; o venir a decir lo que tengamos que decir para reconstruir lo que fue la flota mercante; por la cual, en la década del 70 –por ejemplo-desde Ituzaingó embarcábamos soja, madera para Finlandia, yerba mate azúcar y zócalo”, agregó.

En otro orden de temas, el jefe de estado correntino recordó que “hoy en Corrientes, con la ayuda del Gobierno nacional se está construyendo el primer puerto luego de 30 años, el cual antes operaba y que dejó de operar; es un puerto que en un futuro va a embarcar cereales, también madera para poder trasladarlos hasta los grandes centros de consumo, como Rosario (Santa Fé) o Buenos Aires”, teniendo también en cuenta que Corrientes es la primera potencia productora de arroz del país, como ustedes saben”.

El gobernador Valdés siguió dirigiéndose a los presentes añadiendo que además “vamos a estar invirtiendo para construir una pastera en Ituzaingó, una fábrica de cartón, por lo que necesitamos tener un puerto”, a la vez que remarcó que “el puerto de la ciudad de Corrientes –que tiene más de 400 años - hoy nos queda chico, necesitamos darle competitividad, tenemos que sacar los productos por el río, tenemos que repensar el sistema y lo tenemos que hacer juntos”. Respecto al tema, ya con antelación, el mismo había expresado que “esta cuestión se relaciona con los puertos, con nuestros proyecto de Ita Ibaté que ya se comienza a trabajar, con el de Ituzaingó que se va a desarrollar con una importante participación privada, y en el caso de Corrientes, necesitamos bajar los costos, no podemos seguir asumiendo el costo de 500 dólares y que una vez por mes pase el barco con los contenedores, eso es inconveniente para la Provincia”.



Siguiendo, el mandatario provincial también recordó que “estamos construyendo el nuevo puerto de Lavalle, un proyecto muy interesante para la producción en Corrientes”; momento seguido agregó que “tenemos que pensar lo que nos ocurre en el río, en el agua, en las oportunidades, los créditos, las cargas”. “Éstos son los desafíos que debemos afrontar; sabemos que el canal de nuestra navegación cuesta aproximadamente 100 millones de dólares y sabemos que es posible hacerlo, como otros proyectos que tenemos, como unir al Río Paraná con el Río Uruguay en la zona norte de Corrientes, que tiene que ver con un dragado en el Rio Aguapey”.



Finalmente, el gobernador Valdés dio las gracias a sus pares y público presente “por permitirme participar en esta jornada, ya que es fundamental que hablemos de este tipo de cosas”. “Si nosotros logramos competir con grandes conboys por el Río Paraná, bajaremos los costos, y al bajarlos el norte será más competitivo para tener nuestros productos en el exterior”.