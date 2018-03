"A Messi no hay que arriesgarlo", dijo el presidente de la AFA

"Si no está ciento por ciento no hay que arriesgarlo. Con Messi tenemos un objetivo en común que es el Mundial Rusia, no me parece necesario que juegue si no está bien", puntualizó Tapia en sintonía con el cuerpo técnico del seleccionado nacional, en diálogo con Sportia, el programa que se emite por la señal de cable TyC Sports.

Messi, capitán del seleccionado argentino, no superó las molestias musculares que lo marginaron del partido ante Italia (2-0) del jueves pasado en Manchester, y como continúa sentido en el isquiotibial y el aductor de la pierna derecha, está descartado para el amistoso ante los españoles, pese a que su deseo es jugar.

"No recibimos ningún llamado del Barcelona, ellos ya saben que se lo va a cuidar", añadió Tapia, en alusión a que Messi debe jugar para el equipo catalán la semana próxima el partido de cuartos de final de la Champions League ante la Roma, de Italia.