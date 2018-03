Zuckerberg testificará ante el Congreso estadounidense por el uso de datos de usuarios

Un vocero de Facebook dijo que la compañía recibió invitaciones de los legisladores para presentarse ante el Congreso y que están hablando con ellos.

La empresa "aún no ha delineado planes concretos sobre lo que dirá Zuckerberg o cuándo aparecerá", dijo una fuente que pidió no ser identificada, a Bloomberg. "Si bien esta no será una experiencia agradable para Zuckerberg y su equipo frente al Congreso, es un paso estratégico inteligente necesario", escribió Daniel Ives, jefe de investigación tecnológica de GBH Insights, en un informe de investigación.

Dirigirse a Washington es "otro paso en la dirección correcta para que Facebook intente calmar al público, al usuario y a las agitadas aguas reguladoras en esta situación de utilización de datos", agregó Ives. En tanto, CNN también señaló que Zuckerberg está de acuerdo con que tendrá que testificar ante el Congreso por el uso de datos de usuarios de Facebook con fines políticos.