Jorge Sampaoli, tras la goleada: "España nos abofeteó"

Triste y abatido. Así se lo vio a Jorge Sampaoli tras la dura derrota por 6 a 1 frente a España, pero igualmente enfrentó a la prensa y dio su opinión sobre la goleada en contra.

"Con balón, el equipo intentó de hacer un partido para quitarle la pelota a España", comenzó su ponencia el DT de la Selección. "La verdad es que el primer tiempo fue muy favorable para España, que no había dominado como para estar dos goles arriba. El segundo tiempo nos pasó que España nos agarró atacando un poco con mucho vértigo y con desorden. Vinieron goles muy rápido", continuó el entrenador.

Y agregó: "El resultado marca que hay que hacerse cargo para seguir trabajando y que esto no nos pase en la copa del Mundo".

"El planteo inicial seguramente, al jugar con esta selección (España) que viene tan afinada y jugando tan bien juntos, era defendernos con la pelota. No se dieron los aspectos defensivos que nos hicieran tener el equilibrio que esperábamos", explicó el casildense.

"Me gustaría decir que el desarrollo no fue tan amplio como el resultado, pero la verdad es que nos golpearon en muchos lados. Sesenta minutos no alcanzan", opinó.

"Hay que analizar tranquilamente lo que nos pasó y saber que veníamos a buscar jugadores para redondear la lista. Hay que sacar conclusiones", estimó el entrenador.

Clarin