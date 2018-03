Reynoso ingresaría por Tevez y Ábila se entrenó diferenciado

Boca comenzó su semana de trabajo con la certeza de que Emanuel "Bebelo" Reynoso jugará desde el arranque contra su ex club, Talleres de Córdoba, en reemplazo de Carlos Tevez, quien tiene una lesión muscular, aunque esa no sería la única variante del once que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Boca recibirá a Talleres, escolta con 41 puntos, el próximo domingo a las 17.45, en un partido clave de la Superliga del fútbol argentino, que lidera el "Xeneize" con 47 unidades.

En tanto, Ramón Ábila no practicó con el resto de sus compañeros por tener una fuerte sobrecarga muscular y estaría en duda para el fin de semana. En caso de no estar al cien por ciento, "Wanchope" sería reemplazado por Walter Bou, quien ingresó en los últimos minutos ante Atlético de Tucumán y consiguió el gol del empate en la fecha anterior.

Esa podría ser la segunda variante, ya que Emmanuel Más seguiría como titular por el sector defensivo izquierdo. Frank Fabra, de flojo partido ante River, quien viene de una fecha de suspensión y que está en gira con la selección de Colombia, podría perder su lugar.

Para Guillermo, el ex jugador de San Lorenzo, incorporado en enero pasado, tiene más marca que el colombiano y considera que el equipo que dirige Frank Kudelka ataca muy bien por los extremos.