“El maestro está aquí y te llama”

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar.

Esta hermosa frase bíblica que leí en una Capilla, taladra el alma y se asienta en ella, incitando a pensar en nuestra realidad y en la propuesta sobrenatural implícita, de salvación eterna.

El hombre nace y vive con anhelos de eternidad, lo trae consigo, es como una inscripción indeleble que lo marca y guía permanentemente.

Por eso, la propuesta de salvación lo libra de angustias perecederas y lo transportan a un destino de trascendencia.

Y Jesús vino al mundo no sólo a hacer realidad este deseo innato, sino que vino para facilitarlo, vino a pagar la deuda de la humanidad, vino a borrar nuestros pecados con su sangre Redentora.

Jesús es el Maestro, que limpia y enseña; enseña a sobrellevar las angustias, los dolores, los sufrimientos, las humillaciones, el escarnio.

Qué podemos alegar nosotros de nuevo, qué sufrimiento o dolor que no haya pasado El: ¿el abandono? ¿la soledad? ¿la humillación? ¿el dolor físico? ¿la angustia? ¿el desprecio? ¿la difamación? ¿la calumnia? Todo, todo lo soportó por nosotros y lo supo hacer con mansedumbre, sin revelarse, sin quejarse, ni protestar.

Y lo anunció, lo dijo mucho antes de su entrega, “No hay amor más grande que dar la vida por un amigo”. Y finalmente lo llevó a la práctica y lo hizo en el extremo del sufrimiento, como nadie pudiera hacerlo antes… ni después.

Se entregó voluntariamente y voluntariamente por amor, padeció hasta el final perdonando y pidiendo perdón por los verdugos, justificándolos: “Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen”, intercediendo siempre por nosotros y por nuestra humanidad caída.

Dejemos por un momento todo lo que nos está distrayendo, dejemos nuestros limitados y perecederos proyectos, deseos y anhelos terrenales, abandonemos nuestra codicia y nuestras envidias, nuestras disputas y rivalidades y pensemos con una cuota de grandeza en lo que nos espera al final de nuestras vidas, que llegará indefectiblemente, sin pedirlo ni desearlo.

Pensemos que la vida es corta… y justamente Jesús nos está proponiendo trascenderla y elevarnos, llevándonos a la eternidad de Nuestro Padre y Creador, que nos está esperando desde siempre.

Decidamos entonces, somos libres, decidamos, con qué nos quedamos, con las riquezas y el poder terreno, con las cosas transitorias y caducas o preferimos la eternidad de Dios.

Es cuestión de elegir, y en la elección nosotros nos jugamos la vida; la podemos elegir mezquina, chiquita y perecedera o la podemos elegir generosa e inmortal.

De cada uno depende el saber escuchar o no, la frase… “El maestro está aquí y te llama”.