“No estamos muertos, falta todavía”, expresó el técnico Carlos Mayor

Luego de la dolorosa derrota frente a Mitre de Santiago del Estero, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, admitió que el equipo no jugó bien y que los santiagueños se encontraron con los goles en los momentos justos.

“No jugamos bien. En un primer tiempo parejo nos fuimos uno a cero abajo, donde tuvimos algunas aproximaciones y podíamos haber hecho algún gol con algunos centros”, comenzó su análisis.

El DT aurirrojo agregó que “después, en el segundo tiempo ellos encontraron el gol enseguida y se hizo difícil. Fuimos a buscarlo, conseguimos el descuento pero creo que el segundo gol de ellos fue clave”.

Una de las claves del encuentro fue que Mitre le ganó a Boca Unidos la pulseada en el medio juego, además de que al local le costó mucho generar jugadas con peligro en ataque.

Así también lo entendió Mayor: “Tuvieron un mediocampo que corrió mucho, nosotros por ahí no encontramos tanta facilidad para llegar como en otros encuentros, y en las pocas oportunidades que tuvimos cuando desbordamos no pudimos cerrar las jugadas”.

“Ellos se encontraron con los goles en el momento justo. Nos pasó a nosotros en All Boys, y después con la ventaja de dos goles lo podés manejar de otra forma”, indicó.

Boca Unidos llegaba al partido ante el equipo santiagueño con el aliciente de conseguir un buen triunfo de visitante frente a un rival directo como All Boys. Sin embargo, la derrota ante Mitre caló hondo, siendo además la segunda consecutiva de local en esta segunda parte del torneo.

“Es un golpe. Estuve hablando en el vestuario con los muchachos que tenemos que hacer el duelo hoy, descansar bien mañana y ya el martes (por hoy) trabajar para lo que se viene”, expresó.

El técnico manifestó de manera tajante. “No estamos muertos, falta todavía, tenemos que trabajar duro para revertirlo. Tuvimos una mala actuación, no se jugó bien, y vamos a tratar de revertirlo rápidamente. Contamos con las armas, hemos conseguido buenos resultados y vamos a tratar de volver a eso”.

Los antecedentes de Boca Unidos jugando afuera dejan abierta una expectativa en relación al próximo juego, donde tendrá que buscar recuperar los tres puntos dejados en el camino en Corrientes.

“Nosotros hemos ganado de local, de visitante hubo partidos muy difíciles. Hay que comenzar a prepararnos a partir del martes. Como siempre les digo a los jugadores, cuando ganamos también es historia, así que ahora tenemos que cerrar esto y pensar en la próxima final en Morón donde tenemos que tratar de sacar los tres puntos”, manifestó por último Mayor.