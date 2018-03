Por Jorge Gómez (*)

El autor es Director General de Aciera. Nota publicada en infobae.com

Este domingo 25 de marzo de 2018, Día Internacional del Niño por Nacer, quedará en la historia de miles de argentinos porque, en más de 204 ciudades a lo largo y a lo ancho de todo el país, una multitud sin banderías políticas ni religiosas se movilizó en las principales calles a una sola voz: “Vida Sí, Aborto No”.

Junto al pastor Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), federación que nuclea a más de 15 mil iglesias en Argentina, fuimos testigos de una marcha masiva sin precedentes a favor de las dos vidas, la de la madre y la del niño en gestación.

Luego de esta multitudinaria manifestación, será difícil mirar hacia otro lado en torno al debate legislativo, mediático y público por la despenalización del aborto, ya que miles de familias junto con sus hijos marcharon de manera espontánea a lo largo de 30 cuadras desde plaza Italia hasta la plaza Rubén Darío, frente a la Facultad de Derecho donde se encontraba montado el escenario. El entusiasmo, los innumerables carteles a favor del niño por nacer y de la madre que lo lleva en su vientre, fueron más que elocuentes a su paso por la Av. Libertador. Las imágenes de los drones y fotografías de los medios de prensa dieron muestra no sólo en Buenos Aires, sino en varias provincias como Córdoba, La Rioja, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Mendoza, San Luis, por citar algunas, de una gran conciencia colectiva y federal en contra de la despenalización del aborto.

Esta ha sido contundente y creemos que constituyó una prueba cívica para que los legisladores nacionales tomen nota frente al tratamiento de los proyectos de ley de despenalización y que sea respetada nuestra Constitución Nacional, que es clara al decir que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción.

Llegando al parque Rubén Darío seguimos con atención junto al titular de Aciera y otros representantes de nuestra federación las alternativas del acto central, donde un grupo de médicos leyó el juramento hipocrático. Se destacaron las palabras de la doctora Cecilia Otero de Flores Ciani quien habló de las consecuencias pos-aborto. Y conmovedores testimonios como el de Sandra Pedace, a quien le aconsejaron abortar para iniciar su tratamiento de quimioterapia pero que lo postergó por su embarazo. Reconocemos la labor del organizador a nivel nacional de la Marcha Por La Vida, Alejandro Geyer, y el trabajo de varias organizaciones pro-vida como Más Vida; Frente Joven; Jucum, etc. Como así también las iglesias evangélicas, parroquias, organizaciones civiles, que en diferentes provincias trabajaron incansablemente en red para decir “Sí a la vida”.

Los comunicados de Aciera por el Día del Niño por Nacer, publicados por principales medios periodísticos a nivel regional y nacional animaron a participar de los festejos, marchas y movilizaciones en todo el país.

Miles de personas participaron en Argentina de la iniciativa mundial denominada Marcha por la Vida, contraria a la legalización del aborto, y que coincidió con la celebración del Domingo de Ramos y el Día del Niño por Nacer.

Sin ninguna duda fue un éxito esta convocatoria; basta ver los videos tomados desde el aire para comprender la magnitud de la asistencia al acto, una presencia de familias que responden al sentir de gran parte de la ciudadanía argentina que salió a las calles para decirle al Congreso de la Nación: “No legalicen el derramamiento de sangre inocente, contengamos a las mujeres cuyos embarazos no son deseados, construyamos una Argentina con una planificación familiar responsable, eduquemos a las nuevas generaciones para que valoren ambas vidas, y propiciemos una mejora en la ley de adopción que permita que miles de argentinos que no pueden tener hijos, adopten”.

Por último, felicitamos a todos los ciudadanos que, en esta jornada histórica, salieron valientemente a las calles en gran parte de nuestro territorio nacional en defensa de las dos vidas, para que los diputados nacionales que tienen en sus manos la responsabilidad de legislar, voten respetando el mayor de todos los derechos que es el derecho a la vida.