Arengo: “Tuvimos nuestra revancha”

Todavía con algo de bronca por la semifinal perdida frente a Mogi, Juan Pablo Arengo celebró la obtención del tercer puesto en la Liga de las Américas 2018 con Regatas, después de vencer a Estudiantes de Concordia. “Nuestro objetivo era llegar a la final, poder competir por el Oro, pero no pudo ser. Por suerte tuvimos una revancha pronto y logramos subir el podio. Es algo lindo e importante porque quedamos entre los tres mejores equipos de América”, sostuvo el jugador correntino.

En el cotejo del pasado domingo en Boedo, Arengo saltó al rectángulo de juego como el base inicial ante la ausencia de Santiago Vidal (con una contractura) y la no utilización de Gerald Fitch por parte del DT Gabriel Piccato.

“Pocas veces jugué directamente de base. Fue una de las pocas veces que largué como uno. Me sentí algo incómodo al principio, pero al pasar los minutos me fui incorporando al equipo y dándole una idea de juego. La meta era no apresurarse, jugar con calma. En un momento ellos aceleraron y con la presión lograron acercarse; sin embargo pudimos cerrar el encuentro a nuestro favor”.

Por último, el jugador de 21 años, resaltó la sensación que le quedó por el logro de Regatas. “La ilusión era lo más alto, pero un Bronce no está mal. Jugar un Final 4 no se da todos los días y menos en mi corta carrera. Lo disfruté mucho jugando y contento porque me llevo una medalla”.

Elogios del DT

“Celebro la versatilidad de Juan Pablo Arengo. Hay que ponerse en el lugar de él. Todo el tiempo le pido que se adapte y él se cambia, entra a la cancha, en la posición que sea, da lo mejor. Eso es muy valorable”, remarcó sobre la actuación del correntino el entrenador de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato.