Breard disertará en la Unne por el Día de la Memoria

Este martes 27, a partir de las 13, se realizará una conferencia en el SUM de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), sobre el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”. El doctor Noel Eugenio Breard estará a cargo de esta disertación.

“Describimos toda la situación de lo que pasó, hacemos una visión global”, anticipó el senador. Al finalizar se harán entrega de certificados de asistencia gratuitos, según informaron desde la organización del evento. “Nosotros no somos historiadores, no hacemos historia, lo que nosotros hacemos es futuro, lo que estamos custodiando es el futuro, y me parece que es una batalla cultural que hay que darla para adelante, este es el mensaje que les dejamos a los alumnos. Describimos toda la situación de lo que pasó, hacemos una visión global”, expresó el legislador provincial en una entrevista a Radio Sudamericana, en referencia a la dictadura más sangrienta del país.