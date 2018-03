Campaña para ayudar al futuro centro oncológico de Curuzú

Se desarrolla una intensa campaña para apoyar al futuro Centro Oncológico “Anna Rocca de Bonatti” en Curuzú Cuatiá, para lo cual la fundación homónima abrió una cuenta en el Banco Nación. También sus responsables difundieron la cruzada a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación. “Es importante que la gente ayude a la persona que no tiene obra social y que no puede acceder a una medicina que yo quiero que sea de primera línea. La fundación va a ayudar en el funcionamiento del centro”, afirmó Elena Bonatti, principal impulsora e inversora del centro especializado.

“Uno tiene que ayudar y ser ayudado por la gente”, subrayó y recordó el costado solidario de esta iniciativa que surgió en el seno familiar y se fue consolidando en Curuzú y la zona, por lo cual también llamó a la comunidad a colaborar en esta campaña para que el acceso sea general y que no queden al margen pacientes sin cobertura social, según destacó Bonatti en diálogo con la emisora curuzucuateña “Radio Fm Total”.

Asimismo, informó que actualmente se aguarda la habilitación de equipos por parte de una agencia nuclear encargada del chequeo de los mismos para que entren en funcionamiento.

Tras lo cual resaltó que la fundación lleva el nombre de su madre, Anna Rocca de Bonatti, y la presidenta será Alejandra Zugasti.

Para colaborar en la campaña se puede aportar a la siguiente cuenta en el Banco Nación: CBU: 0110-2255-2002-2500-6222-78. CUIT: 30-71582091-5.

Para mayor información escribir al mail: lafundacion@coarb.com.ar.