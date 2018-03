Casos fatales de fiebre amarilla alertan en el país y en Corrientes renuevan el control

Las enfermedades vectoriales siguen manteniendo ocupado al sistema sanitario dado que, mientras en Corrientes refuerzan el pedido de prevención por el movimiento migratorio de Semana Santa, el Ministerio de Salud de la Nación notificó los primeros casos fatales de fiebre amarilla. Se trata de dos personas que viajaron a Brasil sin colocarse la vacuna.

Es que en medio de la emergencia por fiebre amarilla en Brasil, en el país se detectaron 7 casos importados del vecino país, de los cuales 3 se encuentran de alta, 2 permanecen internados y 2 fueron fatales. Así lo indicaron desde el Boletín Integrado de Vigilancia, donde además revelaron: “Dos pacientes fallecieron, uno con residencia en Río Negro, el cual fue asistido en el sector privado en Neuquén, y otro con residencia en Lanús, provincia de Buenos Aires”.

A nivel provincial, desde Salud Pública indicaron a El Litoral que hasta la fecha no se detectaron casos de fiebre amarilla. Sin embargo, renuevan las recomendaciones de los cuidados para controlar la proliferación del vector transmisor de enfermedades (Aedes aegypti). Paralelamente recomiendan no viajar a zonas con circulación del virus, fundamentalmente en este marco de Semana Santa, en el que se espera un mayor movimiento turístico.

Sobre este punto, el jefe del programa provincial de Control de Enfermedades Vectoriales, Luis Insaurralde, señaló a este medio: "El Ministerio de Salud de la Nación envió un comunicado a las provincias, solicitando que se trabaje en la promoción de las acciones de prevención, asimismo se recomienda no viajar a zonas de riesgo, porque los 7 casos que se confirmaron en el país se contagiaron en Brasil y no tenían colocada la vacuna”.

En lo que respecta a los controles preventivos, Insaurralde, manifestó: “Se programó la conformación de puestos fronterizos en Santo Tomé y Paso de los Libres. También estamos esperando la autorización, por parte del arzobispado, para realizar fumigación preventiva en las iglesias de la ciudad”.

Vacuna

“Hoy nos preocupa mucho el brote que se está expandiendo en Brasil, de fiebre amarilla. Pedimos que se coloquen la vacuna, porque el vecino país no puede frenar sus casos. Con dengue no tenemos más casos, pero sí vamos a seguir alerta porque el riesgo perdura”, expresó el director de Epidemiología de Salud Pública, Gustavo Fernandez.

La afirmación hace referencia al significativo aumento de casos de fiebre amarilla en Brasil, principalmente en los estados de São Paulo y Río de Janeiro, donde los casos se registraron en áreas cercanas a las grandes ciudades y con alta densidad poblacional. Cabe destacar que las personas en las que se confirmó el virus, no tenían antecedentes de vacunación.

Es decir que instan a los ciudadanos a no viajar a las ciudades con circulación del virus, o bien colocarse la vacuna antiamarílica. La zona comprometida son los estados de: Río de Janeiro, San Pablo, Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte.