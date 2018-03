El lamento de Monje y Romero

Los mediocampistas Nicolás Monje y Diego Romero tuvieron la difícil misión de hablar una vez consumado el descenso de Deportivo Mandiyú, tras la goleada en contra 5 a 1 frente a Sportivo Patria en Formosa.

“Lo único que nos queda es un sabor amargo, tristeza y saber que podíamos haber dado más”, resumió Monje. Por su parte, Romero expresó: “Las caras del grupo transmiten nuestras sensaciones. Tristeza ante todo y una gran decepción porque no se pudo conseguir mantener la categoría”.

Monje relató que “luchamos hasta donde pudimos, dimos lo que teníamos en nuestras manos y lamentablemente no se pudo cumplir el objetivo”, y en particular sobre el último partido se reprochó dado que “era una final y no la jugamos como una verdadera final y lo pagamos caro”.

Romero, autor de cinco goles en la Reválida, y goleador del equipo, agregó: “Duele más que nada el perder la categoría. Igual resalto la entereza del grupo que la peleó hasta el final, con pocas armas, pero siempre dejando todo, y no se pudo dar”.

Para Romero el partido con Patria tuvo dos caras bien distintas para Mandiyú en el primer y segundo tiempo. “El primer tiempo fue bastante parejo y terminó 1 a 1. Después cuando ellos consiguen la ventaja ni bien arranca el segundo tiempo, en una pelota parada, ahí nosotros empezamos a dejar espacios en la búsqueda de empatarlo y ellos aprovecharon las situaciones y lograron un resultado abultado”, relató.

Para Monje fue difícil jugar con la obligación de ganar y tener que estar pendientes de otros partidos y otros resultados. “En el medio ir especulando con el resultado de Catamarca, que encima iba ganando, y después del 3 a 1 ya bajamos los brazos y ya no había retorno, ni nada”, dijo al respecto.

Romero estampó el 1 a 1 de penal pero no pudo completar el primer tiempo ya que se retiró lesionado, tras sentir un fuerte pinchazo en su pierna derecha. “Diego es un jugador clave y se notó mucho la salida de él, ahí cambió el partido totalmente. Hubiese sido otro si él seguía en cancha, pero pasó lo que pasó”, subrayó Monje.

Por su parte, el propio Romero dijo que “después del gol, en una jugada que corrió a un jugador de ellos y alcanzó a sacarle la pelota, cuando quiero enganchar siento un pinchazo donde ya me había lesionado antes y no pude seguir”.

Haciendo un balance más general de la campaña, Monje explicó que “de una u otra manera por ahí no se hicieron las cosas bien y llegamos a esta instancia de la Reválida sufriendo. Pero la verdad que felicito el trabajo de mis compañeros, que nos podemos ir con la cabeza en alto y mirarnos a la cara entre nosotros, y saber que dimos todo”.

“Por ahí no tuvimos una buena primera fase y lo terminamos pagando muy caro después”, concluyó.