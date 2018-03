En el PL se ensancha la interna y se definen posturas

Tras confirmarse la participación de tres listas en las elecciones internas del Partido Liberal, sus candidatos expresaron los motivos para ir a la compulsa del 13 de mayo. La titular del Comité Capital y diputada provincial, Any Pereyra, manifestó que la intención era lograr un consenso intrapartidario.

Sin embargo, eso no fue así y se sostienen distintas líneas en competencia. La candidata a presidente del partido, tendrá el acompañamiento de Eduardo Hardoy, quien se postulará para liderar el comité Capital.

Pereyra, a su vez, anticipó que, en relación con el Gobierno provincial, continuará en la oposición. No obstante, será una “oposición constructiva”, ello teniendo en cuenta que apoyó proyectos clave para Gustavo Valdés, como la Ley de Presupuesto y la Ley de Contratos de Participación Público Privada (PPP).

Otro de los dirigentes del liberalismo que se presentará es Ricardo “Caito” Leconte. “Tengo 30 años de afiliado y por eso me animo a ir por la presidencia, no soy un improvisado. Creo que uno tiene la responsabilidad de participar”, expresó el referente celeste. “Si recuperamos nuestra identidad y el rumbo del partido, los 53 mil afiliados se van a sentir representados”, expresó ayer a la prensa.

“Por fin tenemos internas desde la prórroga de mandato del 2016. Si todo sale bien estaremos votando el 13 de mayo, hay tres listas para la Presidencia, yo tengo el orgullo y responsabilidad de liderar una de esas líneas y voy como candidato a presidente del PL” expresó Leconte, quien irá acompañado por el intendente de Carolina, Marcelo Nocetti.

A las elecciones también se presentará desde Goya, Marcelo Frattini. Este expresó que apuntará a contar con el respaldo del interior. “Nos consideramos la representación del interior. Nos quejamos siempre de que no tenemos representación y hoy eso refleja como terminamos”, expresó el candidato goyano.