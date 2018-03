Justificada indignación

Causó estupor en toda la sociedad la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que cambió la calificación del delito por el que se investiga a Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, por las sumas de dinero que su empresa Oil Combustibles retuvo indebidamente, en lugar de transferirlas a la Afip en forma inmediata como agente de retención del impuesto a los combustibles.

La Sala I entendió que el supuesto delito es el de evasión y no el de administración fraudulenta, que era el que hasta ese fallo se investigaba.

El criterio de esa determinación no resiste el menor análisis. No se trata de una mera evasión. Puede cometer esta conducta ilícita quien, por ejemplo, no paga total o parcialmente el impuesto a las ganancias. Pero en este caso el delito es mucho más grave.

Cada vez que un automovilista carga nafta paga, sin saberlo, quizás, porque no se discrimina en el importe final, un monto en concepto de impuesto a los combustibles. Lo que debe hacer la empresa, sin la menor dilación, es remitir esos fondos a la Afip, porque no le pertenecen, es sólo un agente de retención. De ahí que esa retención indebida sea más que una evasión.

Jorge Enríquez, diputado nacional (Cambiemos-PRO) Caba, dice en una nota en infobae.com que en lenguaje común podríamos decir que es un robo, aunque técnicamente no lo sea en el marco del derecho penal. El delito cometido es administración fraudulenta.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, aseguró que el fallo “es un sobreseimiento encubierto”. Moldes adelantó que interpondrá un recurso de Casación contra dicho fallo y sostuvo: “El procesamiento de Echegaray implica un sobreseimiento porque, con otra calificación legal, le bastará con un pago, con acogerse a una moratoria, para liberarse de toda responsabilidad penal. Es decir, está marcando el camino hacia un cierre de esta causa y hacia una liberación de toda responsabilidad penal”.

Ricardo Gil Lavedra, abogado de la Afip en la causa contra Cristóbal López, sostuvo que el fallo fue un retroceso en la causa: “Se trata de una arquitectura que se pergeñó desde Afip para que Cristóbal López, a través de Oil (Combustibles), no pagara nunca en planes generales o particulares, cuando estos lo alcanzaban, para no ingresar nunca el impuesto. La maniobra fue armada desde el Estado, en consecuencia, los funcionarios son los responsables”.

Con las millonarias sumas retenidas, López financió su expansión empresaria. En otras palabras, cientos de miles de argentinos pusimos, sin siquiera sospecharlo, nuestro dinero para capitalizar a López. Pero no recibimos nada a cambio. El kirchnerismo nos esquilmaba de todas las formas posibles.

Esta apropiación indebida de nuestros fondos sólo pudo ser realizada con la abierta complicidad de las autoridades de la Afip durante la administración que cesó el 9 de diciembre de 2015. No se sabe si Cristóbal López era socio o testaferro de los Kirchner, pero sí se sabe perfectamente que sin ellos no habría edificado ese imperio que era en verdad, ahora queda claro, un gigante con pies de barro, por su fragilidad y por la suciedad de su origen.

Una de las características del populismo autoritario, en la Argentina y en todo el mundo, es la existencia de empresarios amigos del círculo gobernante que se enriquecen muy rápidamente al amparo de las prebendas que reciben.

Es esperable que la Cámara de Casación revoque esta resolución que no sólo es errada, sino que ha provocado una justificada indignación en la enorme mayoría de los argentinos.