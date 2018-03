La gastronomía típica de Semana Santa cuesta un 20% más que el año pasado

En esta Semana Santa, la tradición culinaria de no consumir carnes rojas y preparar huevos de chocolate para celebrar la Pascua son costumbres que continúan vigentes en la cultura local, ya que los negocios de dichos rubros tuvieron un breve repunte de las ventas. En este marco, durante un breve sondeo de precios realizado por El Litoral, se pudo constatar que el habitual menú de estas fechas tuvo incrementos que oscilan en un 20%.

Particularmente los huevos de pascua, se pueden conseguir desde $20 los más chicos, a unos $120 los medianos y hasta más de $2.000. Si bien los importes dependen mucho del negocio, la elaboración y el tamaño, en todos los casos los precios subieron un 20%.

Así por ejemplo, en las tiendas de dulces un chocolate pequeño que costaba el año pasado $20 ahora cuesta unos 24; los medianos que rondaban los $120 ahora salen $125, y los medianos de $220 pasaron a costar $280. Mientras que en los supermercados, los huevos de pascua de 20 gramos cuestan entre los $20 y $25, los medianos $85 y los de 110 gramos más de $135.

Las roscas también se ofrecen como una opción de postres, con valores que rondan entre los $180, $250 y $300 (dependiendo de los productos). Además, algunos negocios preparan promociones especiales llevando más de un producto.

“Tenemos una gran variedad de productos, todos tradicionales y de elaboración propia. Muchos están consultando precios, y varios ya realizaron su compra para Pascua”, comentó Mabel desde una panadería.

Otro de los productos que adquiere un rol protagónico en las mesas es el pescado, que tuvo incrementos que oscilan entre el 10% y un 20%. Al mismo tiempo, tal como se dijo hace una semana, las verdulerías también registraron subas de la temporada pascual, fundamentalmente la acelga, la espinaca y el huevo.

Paralelamente un comunicado de la cooperativa “Consumidores Libres”, que realizó un relevamiento en supermercados, anunció que este año notaron que la canasta de Pascua tienen un incremento del 20.81% en relación al año pasado.

Horario de atención

Se viene el segundo fin de semana extra largo del año, dado el Jueves y Viernes Santo, marco en el cual se consultó a las tiendas del microcentro sobre el horario de atención de dichos días.

En este sentido, la mayoría expresó que atenderán de manera habitual el jueves, en tanto que el viernes sólo abrirán las casas dedicadas a la gastronomía.

Así por ejemplo, desde una tienda de bombones y dulces, Juan explicó: “Atenderemos el jueves y viernes en horario habitual. Siempre es así. El fuerte en estos días es el huevo de pascua”.

En tanto que desde una casa de indumentaria, Sergio explicó: “El jueves trabajaremos en horario reducido y el viernes directamente no atenderemos porque no hay movimiento de personas y en Corrientes no vemos turistas”.

El dato

El hecho de asociar el huevo a la fertilidad y por coincidir con la primavera del hemisferio norte (estación fértil), hizo que se establezca el huevo de chocolate como símbolo de la Pascua.