La grieta, la fosa y la moraleja

Irremediablemente de aquí en más, y al margen de los resultados deportivos que puedan darse en el futuro, el primer ascenso que deberá realizar Deportivo Mandiyú es en el ámbito de su acontecer institucional. Es en ese espacio donde prima la necesidad de una reconstrucción y fortalecimiento.

La reciente pérdida de la categoría en el Torneo Federal A no fue más que la puesta en evidencia, dentro del campo de juego, de la convulsionada realidad dirigencial del Albo, que esta vez no pudo ser disimulada por el resultado deportivo.

En su momento, lo de Mandiyú fue un matrimonio por conveniencia: la unión entre Deportivo y Textil les permitió a ambos clubes, una vez agrupados bajo la denominación de Deportivo Mandiyú, afrontar el Torneo Federal B durante la temporada 2016. El Deportivo se alistaba para competir en el Federal C y Textil, luego de un primer semestre sin actividad, disponía de una plaza en el certamen Federal B.

Por aquel entonces se produjo un acercamiento promovido por el gobierno provincial donde mediaron actores de la vida política y del seno de la Liga Correntina de Fútbol, erigiéndose una flamante Comisión Directiva con una conformación mixta entre dirigentes “deportivos” y “textiles”. Juan Ignacio Igarzábal y José María Beigbeder de un club, Gonzalo Saravia y Carlos Báez Dacunda del otro, confluyeron en agosto de 2016 en una nueva conducción conjunta que asumió el compromiso de afrontar aquel Federal B, el del meteórico ascenso coronado en diciembre de ese año.

Ya en el transcurso de aquella campaña deportiva comenzaron a vislumbrarse las diferencias y los distanciamientos entre ambos sectores de la dirigencia, disimuladas por el bronce del título y el salto de categoría. La primera chispa fueron los cuestionamientos de los ex “textiles” a la figura del director técnico Pablo Suárez, y luego el fuego se esparció con acusaciones cruzadas referidas al manejo de los fondos y la vida administrativa de la institución. En un escenario donde cada actor debía hacerse responsable del club, ocurrió todo lo contrario ya que siempre fue más sencillo acusar al bando de enfrente.

Nuevamente la cercanía del compromiso deportivo, esta vez el celebrado ingreso al Federal A, postergó a la interna mandiyusera. En la previa de la campaña que acaba de finalizar, el día que comenzaron los trabajos de pretemporada, la dirigencia se mostró unida y posaron para la foto junto al entrenador, cuerpo técnico y futbolistas. Habló Igarzabal, después Saravia y finalmente Suárez, en una pintoresca puesta en escena. No se trataba que de otra cosa que un castillo de naipes que rápidamente se desplomó en el inoportuno momento de afrontar una nueva, más exigente y profesional categoría, con desafíos deportivos por venir.

Es innegable que Mandiyú pudo cumplir con cada uno de sus compromisos y que llegó a la última fecha del Federal A aún con chances de lograr su objetivo de mantener la plaza, y el mérito es de quienes trabajaron para que esto sea así, pese a las dificultades que fueron surgiendo.

Pero en el transcurso de estos últimos meses sucedieron tantos altercados institucionales que resulta difícil hacer una lista y un rápido repaso, y es una necedad pensar que no hayan afectado a la logística del Federal A como a la vida diaria del club.

En algo así como un inventario de la montaña rusa institucional del Albo, se pueden mencionar desde trámites administrativos que estuvieron a punto de fracasar, en la habilitación de pases y papeles de los jugadores, hasta la proclamación de dos dirigentes como presidentes del club (el titular Igarzabal y su vice Saravia, buscando la destitución del primero). Sin dejar en el olvido los permanentes cruces referidos a la figura del DT Suárez (con su lógica repercusión en el cuerpo técnico y plantel), y los cuestionamientos de uno y otro bando en cuanto al manejo de fondos de la institución, libro de actas, reuniones de Comisión Directiva, o las notas remitidas al Consejo Federal y AFA desacreditando a sus pares, y hasta la ridiculez de citar a los futbolistas del plantel superior en escenarios y días distintos para retomar las labores de pretemporada durante el inicio de este año. La feroz interna llevó al prosecretario José María Beigbeder a tomar la decisión de apartarse del club, renunciar como dirigente y socio de la institución (recordemos que antes de la fusión ocupaba el cargo de presidente de Deportivo Mandiyú).

En medio de todo esto, conseguir “un 9 que haga goles”, por mencionar cualquier aspecto referido a lo netamente futbolístico, no suena a algo urgente.

La dirigencia dejó pasar una oportunidad histórica de un unificado Mandiyú, que deportivamente pegó un gigantesco como impensado salto al Federal A. El mal manejo, los distanciamientos, rencores y egos estuvieron por encima del club afectando su vida institucional y desempeño deportivo.

Si alguna enseñanza queda de todo esto, debe ser la necesidad de un salto de calidad puertas adentro en el Albo, un gesto de pacificación que permita engrandecer a una dirigencia dividida que atenta contra sus propios intereses institucionales.

En la faz deportiva la vida del club sigue, con sus distintas disciplinas, y en lo futbolístico se avecina la competencia de la Liga en primera y divisiones menores, y un poco más lejano el futuro Torneo Regional Federal Amateur 2019. En lo institucional quedó flotando la promesa de la casa propia y de una cesión de terrenos en su momento anunciada con bombos y platillos, tanto por dirigentes gubernamentales como municipales. Aflora una moraleja al final del relato, que sin saber si llegará a destino, se suelta casi como un mensaje embotellado al mar: que la grieta actual no se convierta en una fosa sin fondo que termine por tragarse a Mandiyú.