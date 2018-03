Parte de las escuchas telefónicas de la causa

Hay escuchas telefónicas que comprometen con el narcotráfico al ex jefe comunal y a su hija Mariela Terán, en una serie de audios en los que se habla de una camioneta de Terán que tendría doble fondo, de “aprietes” y de concejales narco.

En uno de los audios, a los que tuvo acceso TN.com.ar, se escucha cómo la hija del jefe comunal habla con una persona sobre una camioneta de su padre que estaría modificada, con las sospechas de esconder drogas para su transporte, y además se menciona a Ricardo Piris, su pareja. “Todos dicen que la camioneta tiene doble fondo”, se escucha en una parte de la conversación.

En otra de las intervenciones Terán habla con Aquino sobre Luis Alberto “Lucho” Saucedo que, de acuerdo al testimonio de un testigo de identidad reservada, “es dueño de todo Itatí, maneja camionetas y camiones para llevar la droga”. En la conversación hablan de que Saucedo, que es empleado de planta del Municipio, no cobraba el sueldo, pero se dice que “se llegó a un acuerdo” con él, que se le destinaría “un lugar para trabajar”, y que se le pediría que “no vaya todos los días al Municipio”.

Además, se los escucha a Carlos Víctor López (sargento de la delegación de la Policía Federal, que está detenido) y a Alejandro Rodríguez (que está prófugo, y cuyo hermano también se encuentra bajo arresto) hablando sobre un cargamento de droga abandonado, que irían a buscar para luego comercializarlo. Hablan sobre los detalles del lugar, que es de difícil acceso, y sobre cómo irían a trasladar el cargamento. Terán, además, se refiere a actividades ilícitas con el comisario local Diego Ocampo Alvarenga, uno de los detenidos en la causa. “Vamos a tener que apretar todos los hechos, como la timba grande o las carreras que no tienen habilitación, nos van a re-condenar, si no”, asegura.