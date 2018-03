Piccato: “Con el correr del tiempo le daremos más valor al tercer puesto”

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Buenos Aires

Enviado especial

En su regreso a la competencia internacional, Regatas Corrientes alcanzó el tercer lugar en la Liga de las Américas 2018, con un saldo de seis triunfos y dos derrotas. Ganó los dos cuadrangulares donde fue local y en el Final 4 perdió la semifinal y se quedó con el partido que definió una ubicación en el podio.

En la conferencia de prensa, en una de las carpas que armó San Lorenzo en el Polideportivo Roberto Pando, Gabriel Piccato sentenció: “Creo que el tiempo va a poner en mayor perspectiva lo que conseguimos, aunque hoy no se le dé el valor que tiene. Con el correr del tiempo vamos a recordar este torneo y le vamos a dar más valor al tercer puesto”.

Para afianzar su concepto, el DT realizó una comparación. “En un Juego Olímpico conseguir la medalla de bronce, subir al podio, es motivo de satisfacción y alegría. En el deporte profesional parece que lo único que sirve es ser campeón, tal vez sea cierto, pero considero que el tercer puesto en una competencia de este nivel y dejando a grandes equipos por debajo, debe permitir que estemos felices”.

El entrenador Fantasma que afronta su segunda temporada en el club analizó lo que dejó el fin de semana de competencia. “El punto de partida es la realidad. Nosotros, una vez que clasificamos al Final 4, sin lugar a dudas que el objetivo era disputar la final. Del juego decisivo nos separaba un equipo que era Mogi, que pretendía lo mismo que nosotros, estar el domingo en el segundo encuentro”, se sinceró.

“Considero que dimos todo, que hicimos un gran esfuerzo, aunque no fue nuestro mejor juego, al menos comparando con lo que veníamos mostrando en cuadrangulares anteriores. Mogi hizo un gran trabajo, nos cambió el escenario de manera permanente durante 40 minutos. Eso nos costó volver a nuestra estrategia y se llevaron el partido”.

Con la derrota del sábado, Regatas se quedó sin la opción de disputar el encuentro por el título y el domingo debió enfrentar a Estudiantes por el tercer puesto.

“Una vez finalizado ese partido con los brasileños, tuvimos que cambiar los objetivos porque ya estar en una final era imposible, pero sí estaba en disputa el tercer lugar, y no es lo mismo cuarto que tercero, no es lo mismo subirse al podio que no hacerlo. Por eso, reconozco el esfuerzo y el deseo de los jugadores, porque este tipo de partidos siempre es difícil dado que hay que sobreponerse a la ilusión trunca de estar en la final, los dos equipos que se enfrentan vienen de perder el día anterior. Sobreponerse a eso lleva una energía mental impresionante y por ahí no se dio el partido con un alto nivel, pero terminamos ganando el juego que nos permitió clasificar terceros”.