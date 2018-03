Regatas, ya sin el base Fitch, visita a Quilmes en Mar del Plata

En poco más de 48 horas después de su compromiso por el Final 4 de la Liga de las Américas, esta noche en Mar del Plata Regatas Corrientes retomará su andar en Liga Nacional de Básquetbol como visitante de un necesitado Quilmes.

El juego arrancará a las 21 en el polideportivo “Islas Malvinas”, dirigido por Daniel Rodrigo, Roberto Smith, y Alberto Ponzo.

En el Fantasma no será de la partida el base estadounidense Gerald Fitch, quien fue dado de baja en el plantel regatense y ya no participó del juego por el tercer puesto en LDA frente a Estudiantes de Concordia.

En tanto que sí volverá al ruedo, tras no jugar en la victoria sobre Estudiantes, el base uruguayo Santiago Vidal, que fue preservado por una leve contractura en el gemelo de la pierna izquierda.

Regatas Corrientes llega al encuentro frente a Quilmes con un récord positivo 14 victorias y 11 derrotas, en tanto que su rival cuenta con antecedentes negativos, tras 10 triunfos y 18 caídas, por lo que buscará hacerse fuerte de local para comenzar a cambiar la tendencia.

El Fantasma viene de ganarle el pasado domingo a Estudiantes de Concordia por 60 a 59, en su última presentación en la Liga de las Américas 2018, para subir al podio internacional y ubicarse en el tercer puesto del torneo más importante de Fiba Américas.

Por Liga Nacional hace una semana Regatas Corrientes le ganó como local a Atenas de Córdoba, por un amplio 108 a 83.

En tanto Quilmes cerrará una seguidilla de cuatro partidos de local, en los que obtuvo los siguientes resultados: 100 a 98 ante Gimnasia de Comodoro, 84 a 79 contra Bahía Basket, y 82 a 86 frente a Ferro Carril Oeste. El 9 de febrero último, en el estadio del parque Mitre, Regatas recibió a Quilmes y logró un importante triunfo por 102 a 89, con Paolo Quinteros como goleador del juego (22 puntos marcó el colonense).

El equipo de Gabriel Piccato comenzará su gira por Mar del Plata, donde el jueves se medirá contra Peñarol. Luego volverá a Corrientes, para jugar el domingo contra Estudiantes de Concordia.