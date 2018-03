Sequía: definirán hoy si avalan la declaración de la emergencia agropecuaria

En la delegación del Ministerio de la Producción en Monte Caseros, hoy a las 15 se reunirá la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para evaluar los daños que provocó la sequía en los campos correntinos. Allí, en base al análisis de informes realizados, definirán si están dadas o no las condiciones para aconsejar al Gobernador que declare la emergencia.

Consultado sobre esto, el ministro de la Producción, Jorge Vara, expresó a El Litoral que fueron convocados los municipios, entidades rurales, los entidades bancarias -Provincia y Nación- y diferentes áreas del Gobierno, tales como Rentas y Obras Públicas”. En este punto recordó que “son todos los sectores, además por supuesto del Ministerio de la Producción, los que participan de la comisión”.

Seguidamente, explicó que “precisamente en ese marco se analizan los relevamientos realizados y datos que aporten las diferentes entidades. Si las pérdidas superan el 50% de la producción anual, según establece la ley, se aconsejará la declaración correspondiente”. Al mismo tiempo aclaró “que además se especificará qué zonas son las más afectadas y qué producciones. No todas las situaciones son iguales”.

Con respecto a esto, señaló que “desde enero y hasta mediados de marzo teníamos una sequía importante en gran parte de la provincia. Luego, se registraron precipitaciones que inclusive se volvieron a repetir días atrás. Sin embargo, la cantidad de lluvia caída no fue igual en todos los campos”.

Hasta ahora, citricultores de Caseros, Juan Pujol y Mocoretá son quienes expresaron estar atravesando serias dificultades. Mientras que en el sector ganadero, entre los más afectados, estarían productores de Esquina, Pueblo Libertador, una parte de Sauce y un sector de Curuzú Cuatiá.

Precisamente, en las dos primeras poblaciones, los Municipios declararon la emergencia agropecuaria.

“Mañana (hoy) vamos a realizar un análisis de la situación de cada lugar y de cada producción. Y en base a eso se tomará una decisión”, remarcó el ministro de la Producción.