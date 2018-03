Tinelli: “Es como la Libertadores”

El dirigente y simpatizante más reconocido que tiene el club de Boedo, Marcelo Tinelli, no pudo contener las lágrimas. “Terminó el partido y me puse a llorar, ahora también. Me acuerdo de mi papá (hizo una breve pausa, y siguió su declaración). Estar acá con mis hijos y mi mujer. Estos momentos uno los disfruta mucho pero también se acuerda de todos los que sufren día a día. Me parece que hay un grupo de líderes que sirven al club y eso es lo que reconforta”.

Para Tinelli la Liga de las Américas se puede comparar con la Copa Libertadores de fútbol. “A mí me produjo la misma sensación que tuve en el 2014 cuando entré al estadio y comenzamos a jugar la Libertadores. Ese día el clima fue el mismo que se vivió en esta final”, aseguró.