Valdés renovará reclamos ante Macri por la energía

El gobernador Gustavo Valdés cuestionó una reunión que mantuvo con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. Anticipó que renovará los reclamos ante el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un encuentro en Puerto Iguazú.

“Con Aranguren nos fue muy mal. No tuvimos el avance que pensábamos. Todo fue para atrás”, expresó el mandatario provincial a la prensa, en referencia al cónclave que mantuvo semanas atrás con el funcionario nacional. Por ello, adelantó que “la cuestión energética” será prioridad en la agenda a tratar con Mauricio Macri, en la reunión del 5 de abril en Puerto Iguazú, Misiones. “La agenda tendrá prioridad en el tema energía. No podemos seguir en estas condiciones”, dijo el titular del Ejecutivo provincial. “Tenemos que retomar el diálogo con Macri respecto a nuestro punto de vista sobre Yacyretá. Si no tenemos reconocimiento a lo que reclamamos es imposible avanzar”, indicó el Gobernador.

Consejo Federal

“Corrientes planteó, junto con las otras provincias del NEA, que la quita de subsidios para esta región sea más paulatina y estirarla en lo posible hasta el 2023. Queremos que se haga lo que se está haciendo en el sur con el gas. Esto lo venimos planteando hace mucho tiempo”, informó el secretario de Energía de Corrientes, Eduardo Melano, quien participó de la cuarta reunión del Consejo Federal de Energía que se realizó los días 21 y 22 de marzo en Buenos Aires.

El funcionario explicó que “climatizar una casa en el sur se hace con gas y cuesta menos, y climatizar una casa en el norte se hace con energía eléctrica y cuesta más”. Por lo que agregó: “Los subsidios al gas en el sur van a ser quitados más lentamente que en el resto del país. Lo que nosotros planteamos en dos oportunidades es que la quita de subsidios sea más suave, para equipararnos un poco a lo que ocurre en el sur”.

Además, las provincias de la región solicitaron la rescisión del contrato de Transnea, a causa de los problemas con la energía.