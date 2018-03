Conocé el fixture del Mundial de Rusia 2018

Octavos de final

30/6, 15 hs. 1°A vs. 2°B, Estadio Fisht (Sochi) (octavos 1)

30/6, 11 hs. 1° C vs. 2° D, Kazán Arena (Kazán) (octavos 2)

1/7, 11 hs. 1° B vs. 2° A, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú) (octavos 3)

1/7, 15 hs. 1° D vs. 2° C, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod) (octavos 4)

2/7, 11 hs. 1° E vs. 2° F, Samara Arena (Samara) (octavos 5)

2/7, 15 hs. 1°G vs. 2° H, Rostov Arena (Rostov del Don) (octavos 6)

3/7, 11 hs. 1° F vs. 2° E, Zenit Arena (San Petersburgo) (octavos 7)

3/7, 15 hs. 1° H vs. 2° G, Otkrytie Arena (Moscú) (octavos 8)



Cuartos de final

6/7, 11 hs. ganador octavos 1 vs. ganador octavos 2, Estadio de Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod) (cuartos 1)

6/7, 15 hs. ganador octavos 5 vs. ganador octavos 6, Kazán Arena (Kazán) (cuartos 2)

7/7, 11 hs. ganador octavos 3 vs. ganador octavos 4, Estadio Fisht (Sochi) (cuartos 3)

7/7 15 hs. ganador octavos 7 vs. ganador octavos 8, Samara Arena (Samara) (cuartos 4)



Semifinales

10/7, 15 hs. ganador cuartos 1 vs. ganador cuartos 2, Zenit Arena (San Petersburgo)

11/7, 15 hs. ganador cuartos 3 vs. ganador cuartos 4, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)



Tercer puesto

14/7, 11 hs. perdedor semifinal 1 vs. perdedor semifinal 2, Zenit Arena (San Petersburgo)



Final

15/7 15 hs. ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2, Estadio Olímpico Luzhnikí (Moscú)

