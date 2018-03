“Empecemos por casa”, un plan para concientizar a niños sobre medio ambiente

En el marco de las actividades e intervenciones que realizan en la ciudad con el objetivo de generar una urbe amigable, ayer la Municipalidad presentó un plan integral de zoonosis y concientización ambiental que se implementará con niños de las escuelas barriales aprovechando la posibilidad de que sean agentes multiplicadores en sus familias. Se trata del programa “Empecemos por casa”, con el que también, con la colaboración de las delegaciones municipales, desarrollarán contenidos referidos a la prevención de las enfermedades transmitidas a través de los animales.

Asimismo, fue presentado el programa “Mascotas saludables”, mediante el cual promoverán las vacunaciones, esterilizaciones y controles de los animales de familias que no puedan costear dichas atenciones médicas y de esa forma contribuir a disminuir la cantidad de perros y gatos abandonados en las calles y la posibilidad de proliferación de enfermedades zoonóticas.

La presentación de los programas se llevó a cabo ayer en el salón Pocho Roch de la Municipalidad capitalina y fue encabezada por el viceintendente Emilio Lanari y el secretario de Ambiente, Julio Bartra.

“El programa ‘Empecemos por casa’ es muy importante porque se trata de inculcar y trabajar con educación ambiental con los niños de las escuelas de los barrios en la prevención de enfermedades zoonóticas, el cuidado de las mascotas y del medio ambiente, aprovechando que los más pequeños son agentes multiplicadores de conocimientos”, explicó en diálogo con El Litoral el secretario de Ambiente de la Municipalidad, Julio Bartra. “Asimismo, vamos a continuar trabajando con organizaciones sociales, la Universidad y especialistas en materia de concientización ambiental, al igual que con las delegaciones municipales”, añadió.

Otro plan presentado ayer fue el de “Mascotas saludables”, con el cual fomentarán el cuidado de los animales pero también desarrollarán campañas públicas de esterilización y vacunaciones para las familias que no cuenten con recursos económicos para acceder a las atenciones veterinarias. “La idea es evitar que se incremente la cantidad de animales abandonados que hay en los barrios, así como también promover la tenencia responsable de las mascotas en los hogares”, explicó Bartra.

Vale recordar que desde la Municipalidad impulsan una serie de acciones integrales para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, que abarcarán no sólo las enfermedades zoonóticas sino también la separación de residuos y el tratamiento diferenciado de los mismos a través de distintas entidades sociales y comunitarias.