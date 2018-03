“Hacer el mejor trabajo y llegar al final de la Liga con el objetivo cumplido”

Casi que no tuvo tiempo de hacer el duelo tras su salida de Ferro Carril Oeste, dado que apareció en escena Comunicaciones de Mercedes y Ariel Rearte, de él se trata, es nuevamente un director técnico con mucho trabajo por hacer en la Liga Nacional de Básquetbol.

“Estoy muy contento y agradecido, es una muy buena situación para mi la que se presenta. Queremos hacer el mejor trabajo posible y llegar al final de la Liga con el objetivo cumplido”, expresó el chaqueño, quien mañana como visitante frente a Salta Basket tendrá su estreno en el Aurinegro.

“Me siento muy afortunado que a tan poco tiempo de dejar un equipo me llamen de Mercedes. Es una muy buena situación tener trabajo nuevamente”, se alegró en una charla con El Deportivo de radio La Red.

Rearte estuvo presente el lunes por la noche en el estadio de Comunicaciones observando la victoria de su nuevo equipo 87 a 80 sobre La Unión de Formosa. Tras la salida de Fernando Rivero, estuvo a cargo Guillermo Saldaña, quien ocupará el cargo de asistente del nuevo DT.

“Tenemos claro el objetivo, todos. Eso es importante. Lo que sí, tenemos que interpretar rápido en qué momento estamos de la temporada y eso por lo que vi anoche (por el lunes), vi un equipo que entiende que está en un momento donde no se puede guardar absolutamente nada, ni proyectar nada a mañana. Todo hay que hacerlo hoy, y eso me dejó buenas sensaciones al verlo jugar al equipo contra La Unión”, relató acerca de la victoria obtenida sobre los formoseños.

En cuanto a la conformación del plantel de Comunicaciones, acotó que “es un equipo que tiene buenos jugadores, que no tuvo suerte en muchos partidos que los tuvo para poder ganarlos, pero hay que aceptar la situación en la que estamos y buscar potenciar al equipo para poder ganar y mejorar el material y los buenos jugadores que tenemos”.

“Además hay que potenciar anímicamente al equipo, de hacerlos importantes a todos, para que cada uno acepte y haga de la mejor manera el rol que le toque”, subrayó después.

Acerca de la ubicación actual en la tabla de valores y teniendo en cuenta la lucha por evitar los playoffs de permanencia en la categoría, esbozó que “no estamos en un momento en el que mirar la tabla sea muy saludable, hay que enfocarse en el trabajo y la preparación de cada juego y en cada partido jugar como si fuera el último de la temporada, eso seguramente nos permitirá de acá a tres semanas mirar de otra manera el torneo”.

Rearte piensa darle una vuelta de tuerca defensiva al equipo: “Es algo que a mi me gusta mucho el juego defensivo fuerte y ayer el equipo defendió muy duro y muy bien durante mucho tiempo, eso me gustó mucho del juego por tener a Formosa muy contenido”, destacó. “Más en nuestra situación -agregó- el juego de defensa durante mucho tiempo te genera situaciones de poder ganar los partidos, lo que hay que concretar, pero trataremos que eso siga siendo una constante en el equipo”.

“Tenemos que tratar de que no pase más lo de los cierres”, expresó, en alusión a un mal que a Comunicaciones le tocó sufrir en este torneo con las derrotas en juegos de final apretado. “Hay que estar mucho más preparados y atentos para tratar de no llegar a esa última pelota donde poder recibir un canasto que te saque del partido. Desde mi óptica los últimos cinco minutos del partido deben ser los cinco mejores minutos defensivos del equipo y entonces a partir de ahí generar esas pequeñas luces que hagan que uno pueda cerrar el partido sin la necesidad de un tiro milagroso”, remarcó, un Rearte ya metido de lleno en su misión de conducir al Aurinegro hacia la permanencia en la Liga.