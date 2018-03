“No hay análisis con el 6 a 1 y dejo el debut de lado”, dijo Maxi Meza

El mediocampista del seleccionado argentino Maximiliano Meza evitó hacer un análisis del partido luego de la goleada histórica ante España en Madrid, por 6 a 1, en el día de su debut con el equipo nacional.

“No puedo hacer análisis con el 6 a 1, pero tengo que seguir entrenando. Dejo de lado el debut, lo quise disfrutar y me voy con bronca”, indicó el correntino Meza a la señal de televisión TyC Sports.

“En el vestuario se verán los errores, hay que mentalizarnos y trabajar, se sale con trabajo”, agregó el volante de Independiente.

Meza, ex futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, recordó las palabras del entrenador Jorge Sampaoli, quien advirtió el poderío de España y señaló a la ausencia del astro Lionel Messi como otro factor que complicó el funcionamiento del seleccionado.

“Messi es muy importante, lo saben todos, como también (Sergio) Agüero y (Angel) Di María”, resaltó el mediocampista”.

“En el primer tiempo jugamos bien, pero no se pudo en el segundo”, concluyó Meza.

El futbolista de 25 años, nacido en Caá Catí, completó los 90 minutos del juego disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

La dura derrota 6 a 1 frente al seleccionado español marcó el cierre de la gira amistosa del combinado dirigido por Jorge Sampaoli.

El viernes pasado, en la ciudad inglesa de Manchester, el combinado argentino se impuso a la selección de Italia por 2 a 0. De ese juego no fue parte el volante correntino que en el fútbol argentino defiende los colores de Independiente.