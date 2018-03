Con amplia convocatoria, Breard brindó una conferencia por el Día de la Memoria

El senador provincial Noel Breard brindó una conferencia por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en el Campus Universitario. Con una amplia concurrencia, el legislador explicó el proceso histórico respecto de la defensa de los derechos humanos.

La charla se extendió por más de una hora. Fue convocada por Franja Morada y compartieron la mesa con Breard, el secretario académico de Derecho, Mario Villegas; el dotor Rubén Civetta; el subsecretario de Trabajo de la Provincia, Jorge Rivolta; y el subsecretario de Acción Social de la Unne, Gonzalo Saravia.

El senador brindó una contextualización del proceso de lucha por los derechos humanos, cuyo sistema de protección no estuvo conformado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo judío.

Otro de los puntos que analizaron en la mesa fue el rol de Latinoamérica durante la Guerra Fría, periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y cómo en dicho proceso hubo golpes de Estados sistemáticos en América Latina. Y cómo, luego, “aparecen automáticamente las democracias”, fue uno de los interrogantes que se planteó el dirigente radical.

En este regreso hubo dos paradigmas para los derechos humanos. “Uno fue el de Chile, el paradigma de arreglo con régimen anterior que propició la impunidad de Pinochet. El otro es el de Argentina, el de ruptura y juzgamiento a la Junta de Comandantes. Alfonsín cumplió con su palabra y condenó a los militares”, expresó. “El fallo histórico del 10 de diciembre de 1985, el fallo 13 tiene una parte que no se conoce mucho y es que condena la cúpula montonera. No es que se juzgó con venda torcida. La diferencia es que a la cúpula se lo juzga por homicidio y asociación ilícita, y a la Junta por delitos de lesa humanidad”, señaló Breard, en diálogo con El Litoral. Luego, indicó el indulto y la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del menemismo. En tiempos del kirchnerismo, destacó la doctrina de la Corte Suprema de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

“El último capítulo es Macri y los derechos humanos”, indicó el senador. El legislador expresó que “Macri pasó el test de derechos humanos”, al avanzar en tiempo récord en contra del dos por uno para los represores.