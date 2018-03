Con el recorrido de las siete iglesias inician las celebraciones centrales de Semana Santa

Los fieles correntinos se prepara para vivir mañana el tradicional recorrido por las siete iglesias de la ciudad, una costumbre proveniente de los jesuitas, como forma de enaltecer la figura de Cristo en sus siete altares. El jueves de Pascua invita a visitar los templos capitalinos, sea por incentivo propio o por invitación de la Municipalidad, que desde el lunes está anotando en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en Punta Tacuara (de 8 a 19.30) a los interesados en participar del tour religioso.

La propuesta gratuita de la comuna inicia mañana a las 9, con movilidad y guías, y a la que se puede acceder también llamando al número de teléfono 4474702. Según indicaron, el recorrido pasará por las iglesias Jesús Nazareno, San Francisco, La Merced, María Auxiliadora, La Cruz, Santa Rita y Catedral. Si bien existe un orden establecido desde hace unos años, los expertos aseguran que no es importante respetarlo, solamente se valora el hecho de realizar las visitas.

Al igual que todos los años, esta actividad no será la única en lo que respecta a esta conmemoración católica, ya que también habrá misas y otras propuestas artísticas. En ese sentido, el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, presidirá hoy la Misa Crismal a las 20 en la Iglesia Catedral, de la cual participarán todos los sacerdotes diocesanos. Será la única celebración litúrgica de ese día por la tarde en la Arquidiócesis. Debido a su compromiso también en Orán, Stanovnik no estará mañana presente en la Cena del Señor, por lo que dicha celebración será presidida por monseñor Domingo Salvador Castagna. El arzobispo emérito presidirá también el viernes la Celebración de la Pasión a las 15.

Stanovnik volverá el Sábado Santo para comandar la Vigilia Pascual en la Catedral, a las 21.

Finalmente el domingo a las 10, como todos los años, recibirá en la sede arzobispal el saludo de Pascua de los laicos.