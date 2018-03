Exhumaron cuerpo de la mujer que murió luego de un parto en el hospital

En el marco de la investigación por la muerte de una mujer que falleció luego de dar a luz a una niña en el Hospital Zonal de Goya, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo.

Durante las primeras horas de la mañana exhumaron los restos de Alejandra Méndez de 29 años.

El pedido lo realizó el fiscal Patricio Palisá y fue concedido por el juez de la causa Lucio López Lecube. En principio hay dos médicos del nosocomio goyano involucrados.

El Fiscal de Instrucción de Goya, dr. Patricio Palisá adelantó que hay elementos que indican como implicados a dos médicos del nosocomio. Además, manifestó que se avanzan en declaraciones y pedido de autopsia.

Ana Ojeda es la madre de Alejandra. La mujer acompañó a su hija el día del parto.

En la declaración realizada en fiscalía dijo que en la mañana del domingo, su hija ingresó al Hospital a las 9.40.“La revisan y me dicen que estaba con 4 de dilatación. Después del mediodía me traen la beba. Pregunto por la mamá y me dicen que está bien… esperamos y esperamos, y a las 14 pasó la ginecóloga de guardia y me dice que tenía mucha pérdida y baja presión, cerca de las 15 me informa que la iba a llevar a terapia. Después me dicen que tuvo un paro y después otro… y me dicen que se murió. Mi hija vino sana a tener su bebé… y ahora no la tenemos mas”, dijo Ana Ojeda.