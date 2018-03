La feria de cada zafra

Desde hace 50 años, la ganadería de Curuzú Cuatiá tiene una cita obligada, en un evento que nació como una innovación productiva para la región, y que marcó un hito en la cría de ganado para todo el Centro y Norte de la Argentina. En sus bodas de oro, la Exposición Feria del Ternero Correntino volvió a mostrar el trabajo de los criadores de la región, con un encierre de casi 4 mil terneros en la Sociedad Rural curuzucuateña, que despertaron la admiración de los compradores y visitantes.

La tradicional Feria del Ternero Correntino tuvo este año el condimento especial de las 50 ediciones ininterrumpidas, que se llevaron a cabo desde 1969 en el predio ferial de la rural, un espacio que en cada zafra alberga a miles de terneros de las marcas líquidas más reconocidas del departamento Curuzú Cuatiá.

Este año fueron más de 3.700 los terneros encerrados para la feria, donde además del gran número de animales resaltó la calidad y uniformidad de los lotes remitidos por los productores, casi en su totalidad del departamento Curuzú Cuatiá. En lotes de 10 y de 50 animales, tanto en machos como en hembras, el encierre incluyó a las razas Hereford, Braford, Angus, Brangus, Santa Gertrudis y cruzas británicas.

El concurso de lotes y el remate se llevaron adelante en la jornada del viernes pasado. El jurado, integrado por criadores de la vecina República Oriental del Uruguay, resaltó la calidad de lo presentado, y felicitaron a los criadores curuzucuateños por el nivel y la calidad de los lotes remitidos.

Más allá de la temporada difícil que atraviesan los productores, a raíz de la sequía que castiga a Curuzú Cuatiá y varios departamentos del Sur de la provincia, la presentación de los lotes de terneros fue excelente. “Estamos atravesando una sequía importante, pero hoy se vio una calidad notable en el encierre; creo que los productores a pesar de las adversidades, saben que hay que aplicar tecnologías e invertir para enfrentar las adversidades y tener mejores resultados”, sostuvo Ramón Pedro Mosna, presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.

El dirigente, quien asumió la presidencia de la entidad en diciembre del año pasado, se mostró muy conforme por el resultado de la exposición feria, no sólo respecto a la calidad y cantidad del encierre, sino también a la participación de los productores en las distintas actividades que ofreció el evento desde el miércoles de la semana pasada. “El productor toma la feria como propia, y nos sentimos muy satisfechos porque no sólo remitieron sus terneros para la exposición, sino que también participaron de las charlas de capacitación, los eventos sociales y todas las actividades”, señaló Mosna.

Samuel Benta, productor y ex presidente de la SRCC, expresó su satisfacción por la persistencia del evento: “Se mantuvo vigente por 50 años, y más allá de las crisis climáticas, económicas o productivas, los productores mantuvieron viva la feria del ternero durante todos estos años”, señaló el productor, quien remitió terneros de la raza Angus y fue galardonado con varios campeonatos.

Por su parte, Manuel García Olano, otro ex presidente de la entidad anfitriona y actualmente secretario de Ganadería y Agricultura del Ministerio de Producción, resaltó la adopción de tecnologías por parte de los productores para afrontar las adversidades. “Hoy entre los lotes campeones hubo tres lotes de destete precoz, que compitieron cabeza a cabeza con los terneros alimentados al pie de la madre; eso demuestra que el productor está aplicando bien esa tecnología”, dijo el actual funcionario.

Además, García Olano destacó la calidad y el número del encierre. “Hoy que por ahí los canales de venta van por otro lado, sobre todo por los televisados, tener este encierre acá y con esta calidad, habla del buen trabajo y el sentido de pertenencia de los productores a la entidad rural”, señaló.

Lo cierto es que más allá de las cuestiones climáticas, que en esta zafra condicionaron notablemente la producción ganadera en el Sur de la provincia, la feria del ternero de Curuzú Cuatiá volvió a reflejar el esfuerzo, el trabajo y la pasión que le ponen día a día a su actividad los criadores de la zona. Y que durante 50 años atrajo a invernadores y criadores de todo el país, atraídos por la calidad del encierre de esta gran feria ganadera.



Un cambio de hábito de producción

((((FOTO “Francisco Blaha”)))): Francisco Blaha, uno de los impulsores de la Feria del Ternero, recibió un reconocimiento de la SRCC.

La Exposición Feria del Ternero Correntino cumplió 50 años y consolida su papel como espacio de venta para la zafra de terneros del Sur provincial. No obstante, los inicios de este evento fueron más trabajosos, y marcaron un cambio de hábitos en la manera de producir en la zona.

Francisco Blaha, un técnico de la AER del Inta Curuzú Cuatiá durante la década del ’60, fue uno de los pioneros e impulsores de la feria. “Los cambios responden a una necesidad económica del productor; en aquel momento vimos que era más conveniente destetar al ternero en el otoño, porque veíamos que cuando pasaban el invierno al pie de la madre, la vaca sufría mucho, no se volvía a preñar, y eso era trabajar a pérdida; por eso implementamos ese sistema de destete en otoño, y esta feria para vender esos terneros”, recordó Blaha en diálogo con este medio.

Sobre este cambio de paradigma a la hora de producir, el ex técnico del Inta –radicado hace décadas en Entre Ríos-, sostuvo que “no fue fácil; como en todo, hay algunas personas que adoptan rápidamente los cambios y hay otros que son más retrógrados; creo que en aquel momento hubo de los dos tipos, pero de a poco los que fueron más reticentes se dieron cuenta que el sistema daba resultados, y hoy es la manera de producir en casi todo el país”, señaló Blaha.

Samuel Benta, productor de la zona y ex presidente de la SRCC, recordó que “hubo muchos productores que se resistieron al cambio, al principio; en las primeras ferias no había tantos remitentes, pero quedó claro que destetar en otoño era la mejor alternativa para producir en la zona”.

Con una permanencia y vigencia en la región, más allá de los avances tecnológicos para vender la zafra ganadera, la Feria del Ternero Correntino se transformó, con el correr de los años, en el espacio de venta de los lotes “cabeza” de cada establecimiento, y sus precios en referencia para la venta de la zafra de cada año.



Reconocimiento a los pioneros

(((FOTO “Comisión 1969”))): Algunos de los integrantes de la comisión directiva de la SRCC de 1969.

(((FOTO “Baroncho Reggi”))): “Baroncho” Reggi recibió un gran reconocimiento por su trayectoria en la feria del ternero.



Durante la entrega de premios, desarrollada el viernes durante el almuerzo, la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá homenajeó y reconoció a los integrantes de la comisión directiva de la entidad que en año 1969 llevaron adelante la primera Feria del Ternero Correntino. Algunos de ellos presentes, recibieron un cálido reconocimiento de todos los presentes, y recordaron los inicios de este gran evento que tiene la ganadería de todo el Litoral.

Otro de los que recibió un gran reconocimiento durante el evento fue Casimiro “Baroncho” Reggi, titular de Reggi y Compañía SRL. El consignatario participó como tal en todas las ediciones de la muestra, y aprovechó el inicio del remate para recordar los inicios de la feria y la evolución que tuvo el evento, de la mano con la producción ganadera de la zona.