Macri encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Carnes

Encabezada por el presidente Mauricio Macri, ayer tuvo lugar el sexto encuentro de la Mesa de Carnes, espacio sectorial centrado en compatibilizar las principales variables que definen la oferta, la importación, exportación y consumo en el sector. En este contexto, el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, anunció que habrá líneas de financiamiento para productores afectados por la sequía, y se adelantó que en los próximos días se firmará el decreto para bajar las retenciones a las exportaciones de cueros.

El encuentro realizado ayer contó con la presencia del presidente Macri, junto a los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Producción, Francisco Cabrera; y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui,

Durante la reunión se mostraron los avances en las negociaciones con mercados externos, tales como la apertura de carne de cerdo a Estados Unidos, luego de 25 años; y el acuerdo histórico con China para exportar carne bovina con hueso y enfriada; también progresos con Corea, Canadá, Singapur, México, Unión Europea, Mercosur- Japón".

“En estos espacios no sólo se analizan temas de mediano y largo plazo sino que se ponen en discusión temas de actualidad. Es el caso de la sequía que afecta a zonas ganaderas y que tanta preocupación provoca”, aseguró Etchevehere, es por eso que “firmamos un convenio con Banco Nación para ofrecer líneas de financiamiento a tasa bonificada”, agregó.

Entre los temas puestos en al acta del día se destacaron la gestión en materia de control de la informalidad, como los primeros resultados de la obligatoriedad en la del Controlador Electrónico de Faena (CEF) para establecimientos bovinos, que a partir del 1 de mayo deberán estar en funcionamiento.

Además, se expusieron políticas, medidas y estrategias que permitan mejorar la competitividad del sector, el cual alcanzó en 2017 los U$S 1.642 millones, un 13% más que en 2016; mostrando incrementos del consumo per cápita en carne vacuna, avícola y porcina, respecto al año anterior.

Y, por último, se informó oficialmente que en los próximos días saldría el decreto con una baja progresiva de retenciones al cuero crudo.



Presentan la Nacional Braford 2018

El próximo miércoles en la sede centro de la Sociedad Rural de Corrientes, se presentará oficialmente la Exposición Nacional Braford 2018, que se realizará del 30 de mayo al 2 de junio en el predio ferial de la entidad ganadera, en Riachuelo.

Durante la presentación del evento, estarán presentes dirigentes de la Asociación Braford Argentina, la Sociedad Rural de Corrientes, la comisión Braford Junior, la casa consignataria Colombo y Magliano, entre otros.