Mburucuyá: tras la primera sesión ordinaria con un par de resoluciones aprobadas, habrá una especial

Después de una extensa sesión preparatoria con varios cuartos intermedios, la semana pasada concluyó la elección de autoridades del Concejo Deliberante de Mburucuyá. Por ello, el último lunes se concretó la primera sesión ordinaria del 2018 en la que fueron aprobados dos proyectos de resolución. En ambos casos la oposición impuso su mayoría: cuatro votos sobre tres.

El primer tema sometido a votación fue un proyecto de resolución a través del cual repudiaban la decisión adoptada por la entonces viceintendenta y presidenta del Concejo, la actual edil Sonia Ramírez, en referencia a la sesión preparatoria del 7 de diciembre del 2017 cuando fueron analizados los pliegos de los nuevos integrantes del Legislativo.

“Según lo que establece el reglamento interno, en esa oportunidad, quienes todavía no habían jurado tenían voz pero no voto. Sin embargo, la oposición planteó elegir ese mismo día a las nuevas autoridades -vicepresidente primero y segundo- para el período 2018. Ramírez no habilitó esa elección, porque si lo hacía, los nuevos concejales -que recién asumieron días después- no podrían emitir su voto”, explicó a El Litoral el actual viceintendente y presidente nato del recinto, Luis Difranco. Tras lo cual agregó que “aquel 7 de diciembre, el bloque oficialista tenía mayoría, por lo cual que podía imponer sus candidatos para completar la mesa directiva”.

En cambio, ahora, a partir del pasado 10 de diciembre, la oposición representa cuatro de los siete votos. Mayoría que “impusieron en la elección de la vicepresidencia primera”, recordó Difranco. Al mismo tiempo acotó que la vice segunda, según el cupo femenino exigido por el reglamento, le corresponde a Ramírez. Precisamente, la conformación quedó establecida en las actas que fueron rubricadas por la totalidad de los ediles.

El segundo proyecto de resolución que también fue aprobado se refiere a un pedido de informes sobre la ejecución presupuestaria del segundo semestre del 2017. “Hasta noviembre está aprobado. A la actual gestión sólo le corresponde enviar lo de diciembre”, señaló Difranco. Asimismo, adelantó que para hoy convocó a una sesión especial en la que elegirán a la nueva secretaria y procederán a la correspondiente toma de juramento.