Regatas finalista “de plata”

El plantel Sub 19 masculino del Club de Regatas Corrientes llegó hasta la final de la Copa de Plata en el tradicional torneo de vóleibol de Villa Ocampo, organizado por el Club Bomberos Voluntarios de la ciudad santafesina.

Con la participación de más se 70 equipos entre las categorías Sub 15 y Sub 19, se disputó el tradicional torneo “Copa Ciudad de Villa Ocampo”.

Regatas Corrientes dijo presente con dos equipos: el Sub 15 femenino, al frente de Pablo Verdún, y el Sub 19 masculino, bajo la conducción técnica de Maximiliano Ledesma.

El elenco Sub 19 llegó hasta la final de la Copa de Plata, instancia en la que cayó ante su par de Colonia Unidas, de la provincia de Chaco, por 2 sets a 0, por un doble 24/26.

Por su parte el Sub 15 finalizó tercera en su grupo, llegó hasta cuartos de final de la Copa de Plata, perdiendo frente a Unión Progresista de Villa Angela, Chaco.