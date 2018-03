Un cambio de hábito de producción

La Exposición Feria del Ternero Correntino cumplió 50 años y consolida su papel como espacio de venta para la zafra de terneros del Sur provincial. No obstante, los inicios de este evento fueron más trabajosos, y marcaron un cambio de hábitos en la manera de producir en la zona.

Francisco Blaha, un técnico de la AER del Inta Curuzú Cuatiá durante la década del ’60, fue uno de los pioneros e impulsores de la feria. “Los cambios responden a una necesidad económica del productor; en aquel momento vimos que era más conveniente destetar al ternero en el otoño, porque veíamos que cuando pasaban el invierno al pie de la madre, la vaca sufría mucho, no se volvía a preñar, y eso era trabajar a pérdida; por eso implementamos ese sistema de destete en otoño, y esta feria para vender esos terneros”, recordó Blaha en diálogo con este medio.

Sobre este cambio de paradigma a la hora de producir, el ex técnico del Inta –radicado hace décadas en Entre Ríos-, sostuvo que “no fue fácil; como en todo, hay algunas personas que adoptan rápidamente los cambios y hay otros que son más retrógrados; creo que en aquel momento hubo de los dos tipos, pero de a poco los que fueron más reticentes se dieron cuenta que el sistema daba resultados, y hoy es la manera de producir en casi todo el país”, señaló Blaha.

Samuel Benta, productor de la zona y ex presidente de la SRCC, recordó que “hubo muchos productores que se resistieron al cambio, al principio; en las primeras ferias no había tantos remitentes, pero quedó claro que destetar en otoño era la mejor alternativa para producir en la zona”.

Con una permanencia y vigencia en la región, más allá de los avances tecnológicos para vender la zafra ganadera, la Feria del Ternero Correntino se transformó, con el correr de los años, en el espacio de venta de los lotes “cabeza” de cada establecimiento, y sus precios en referencia para la venta de la zafra de cada año.