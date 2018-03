Garay: "Jamás renuncié a la Selección"

"Es una pregunta para el seleccionador de Argentina. Yo intento hacer las cosas bien en mi club y luego ya depende del seleccionador. De mí no depende, sino de quien decide quién va y quién no va". Las declaraciones son Ezequiel Garay, que no juega con la celeste y blanca desde 2015, y desmintió una renuncia a la Selección.

"Se dicen muchas cosas. ¿De mi boca se ha escuchado alguna vez eso? No. Entonces... jamás renuncie. Yo creo que siempre es un sueño poder jugar con tu país", declaró para El Desmarque de España. Sin embargo, aseguró que hoy por hoy su objetivo es "clasificar a la Champions" con el Valencia.

TyC Sports