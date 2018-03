“Tenemos necesidades básicas que dejan en evidencia una educación obsoleta”

“A las 11.10 entran los chicos a clase, pero está la preceptora que se puede quedar con ellos, así que no hay problema... ¿por dónde arrancamos?”, pregunta a El Litoral Germán Soto, el docente correntino que quedó entre los 50 mejores del mundo y que ahora retomó sus actividades en su Escuela Beltrán. Su paso por la ceremonia de premiación en Dubái, su contacto con maestros de todo el mundo e inclusive su diálogo con el mismo Presidente de la Nación no cambiaron su forma de ser inquieta, esa que le valió generar proyectos que lograron posicionar a la Beltrán a nivel nacional y a él como uno de los profesores más destacados del país.

Si bien no fue galardonado con el premio máximo, la Fundación Varkey, organizadora del Global Teacher Prize, le permitió formar parte de un congreso con docentes de varios países, y gracias a esto Soto pudo conocer un poco más sobre las virtudes de diferentes sistemas educativos y también las falencias que se evidencian en nuestro país, y sobre todo en Corrientes.

— De su diálogo con otros docentes del mundo, ¿qué pudo rescatar en materia educativa que se pueda aplicar en la provincia?

— Primero, la independencia que tienen las escuelas en el mundo, la autonomía respecto a la definición de su currícula. Acá dependemos de Nación y de Provincia, pero en otros países es responsabilidad de cada escuela, son ellas las que definen su propio destino, y el Estado hace su respectivo control. Después, la cuestión de la cantidad de estudiantes, por curso no superan los 20 alumnos, y acá nosotros tenemos 40.

Hay realidades comunes, como que todos los docentes del mundo financiamos nuestro material didáctico, pero muchas de las actividades que tenemos que imitar se basan en que hay una cultura global cuya herramienta es el inglés. El estudiante, para globalizarse, necesita que la escuela se abra al mundo, vía Skype o lo que fuese por Internet, para que tengan intercambios con jóvenes de otros países.

— Según la Evaluación Aprender, el 76% de los estudiantes correntinos en la secundaria pidió que se apliquen nuevas tecnologías en las aulas. ¿Esto es así a nivel mundial o tienen otros problemas?

— Para el hemisferio norte la conectividad ya es una cuestión superada, y nosotros tenemos un problema hasta con la energía. A nivel latinoamericano todos tenemos problemas de conectividad. Se trabaja con los celulares, pero la mayoría de los proyectos presentados por mis colegas latinos tenía que ver con el desarrollo social, con temas como por ejemplo el embarazo precoz o las escuelas en contextos vulnerables. De hecho, la Beltrán era de las más tecnológicas dentro del grupo latinoamericano.

— Teniendo en cuenta esto, ¿el uso que se le da al celular y a las netbooks en nuestras aulas es el adecuado?

— Primero que nunca se terminó de aprender para qué sirven las netbooks, muchos colegas se escudaban en el hecho de que no tenían acceso a Internet, pero la netbook tiene herramientas con las que no es necesario estar conectado. (El programa) Conectar Igualdad empezó en 2014, cuando ya los chicos estaban con el tema de los celulares inteligentes y las pantallas. En nuestra escuela yo hice una encuesta y había más celulares que netbooks funcionando, y nunca se aprovechó nada: no pudimos manejar bien las netbooks por falta de una capacitación más profunda, y faltó explorar más la herramienta.

La netbook sirve, pero si tenés un celular, para qué usarla. Hoy en día el docente no imparte educación, sino que distribuye conocimiento. Si yo explico a los chicos qué es un lápiz, alguno puede googlear en un celular lo que es, y hasta rebatirme información. El acceso a la información fue masificado, entonces estamos en un momento en la historia similar a cuando Gutenberg inventó la imprenta, que facilitó el acceso al conocimiento.

— Entre las necesidades en infraestructura o tecnología y la capacidad de la escuela de elaborar su propia currícula, ¿cuál sería la parte más aplicable en un corto plazo?

— Todas esas necesidades son de base, y están evidenciando lo obsoleto de nuestra educación. Dentro del grupo latinoamericano, una de las cuestiones que planteamos es la falta de conectividad. Debatimos por qué estamos acá y vimos que cada uno con su proyecto “trajo el mundo a su escuela” saltando este obstáculo de la conectividad. Por ejemplo en la Beltrán, que hicimos lo de Da Vinci y lo del código QR que lo vi en España.

Por otro lado, si queremos preparar nuestra provincia para la recepción de turistas internacionales en los Esteros del Iberá, ¿quién sabe inglés? Todas las clases sociales en el mundo saben inglés. Hice una capacitación en Loreto y allí era un problema recibir a un turista extranjero. La escuela tiene que tener esa importancia de la educación bilingüe, que el secundario ofrezca el mínimo de conocimiento sin que uno tenga que ir a hacer un curso.

— ¿Cambió tu noción sobre la educación con esta experiencia?

— Hay muchas cosas que nos faltan como provincia y como país para insertarnos en el mundo; estamos lejos. Esta interacción internacional me llevó a una mirada del profesor global y del estudiante global. Lo que hoy tenemos que hacer con los chicos es acercarlos al mundo y para eso la escuela es fundamental.

Además de la importancia que mencioné por el turismo, en algún momento a la provincia tendrán que llegar fábricas en donde el desarrollo sea robotizado, lo que se habla de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos en la escuela con robótica, algo que vi en Estados Unidos también. El escenario del trabajo está cambiando en todas las empresas y la escuela tiene que estar acompañando eso.