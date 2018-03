Boca Unidos tiene una nueva baja: se desgarró el delantero Ríos

Justo en el tramo final del campeonato, cuando más necesita a todos los “soldados” para batallar por la permanencia en la Primera B Nacional, Boca Unidos sufrió en dos partidos consecutivos la baja de otros tantos jugadores titulares. Frente a All Boys se lesionó el mediocampista Diego Sánchez Paredes, y el domingo pasado ante Mitre de Santiago del Estero le tocó el turno a Gonzalo Ríos.

El delantero chaqueño, que en el equipo dirigido por Carlos Mayor juega como “extremo”, se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda, la misma lesión de la que se recupera su compañero de equipo, Sánchez Paredes.

A diferencia de “Corcho”, Gonzalo terminó el partido frente al equipo santiagueño, aunque con una molestia que no calmó, pese al transcurso de las horas. Fue así que el cuerpo médico decidió que se practique una ecografía que arroje claridad y que, finalmente, determinó el desgarro.

De esta manera, el delantero deberá afrontar una recuperación que generalmente demanda tres semanas, por lo que se perderá los dos próximos compromisos, y favorecido porque luego Boca Unidos tiene fecha libre, podría estar de regreso para los dos últimos partidos de la temporada.

En tanto que Sánchez Paredes se practicó también una ecografía “de control”, para observar cómo marcha la recuperación.

De acuerdo con lo que trascendió, la evolución viene siendo satisfactoria, aunque recién se encuentra en la mitad del proceso de recuperación. De esta manera, no estará disponible para el encuentro del próximo martes frente a Deportivo Morón, y será muy difícil que lo haga para enfrentar a Atlético Rafaela, porque si bien llegaría con lo justo en relación a los plazos, no tendría ritmo futbolístico.

Especulaciones al margen, porque cada cuerpo reacciona de distinta manera, el técnico perdió a dos titulares en los últimos dos juegos.

Frente a Mitre, Mayor puso a Germán Rodríguez Rojas por Sánchez Paredes. Habrá que ver si confirma al ex Douglas Haig y Atlético Rafaela para el próximo juego, o bien prueba con otro futbolista.

En tanto que para suplir a Ríos, el que suena es Ramiro Maldonado, quien viene ingresando en los últimos encuentros como sustituto.

Cabe indicar que el partido ante Morón, por la fecha 21, se jugará el martes próximo desde las 21.05, con arbitraje de Bruno Bocca.